Palazzo dei Pio al “buio” sabato 23, dalle 20:30 alle 21:30: è il modo con cui il Comune di Carpi aderirà all’edizione 2024 di “L’ora della Terra”, iniziativa internazionale del WWF nata nel 2007. Un appuntamento patrocinato dall’ANCI, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, per sensibilizzare sul risparmio energetico e sul cambiamento climatico tutti i cittadini, a loro volta invitati a spegnere le luci per sessanta minuti in contemporanea, così come gli enti pubblici “oscurano” edifici importanti e simbolici.

La Giunta comunale ha deliberato l’adesione dopo aver valutato e condiviso gli intenti del programma “L’ora della Terra – Eart Hour 2024”, « che ha l’obiettivo di testimoniare l’urgenza e la necessità di contrastare ed arrestare il cambiamento climatico in corso, mediante un gesto semplice ma concreto, al fine di attirare l’attenzione sui temi della riduzione dell’emissione di anidride carbonica attraverso il risparmio energetico. »

La Giunta ha sottolineato inoltre « l’importanza dell’evento globale, che si configura fra gli impegni e le politiche promosse dagli Enti Locali per migliorare la mobilità urbana, l’efficienza energetica degli edifici e l’uso delle fonti alternative, al fine di ridurre il livello di emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera e contrastare i cambiamenti climatici in atto, prevenendo importanti conseguenze in termini economici e ambientali. »

Oltre alla facciata del Palazzo dei Pio, sarà in parte “oscurata” la piazza.

Per informazioni sull’iniziativa nazionale: https://www.wwf.it