Al mattino possibilità di residui rovesci sui rilievi centrali e visibilità ridotta per foschie dense o banchi di nebbia sulla costa e sul mare, in rapido dissolvimento; nella giornata cielo sereno o poco nuvoloso per il transito di nubi medio-alte. Temperature minime comprese tra i 7 gradi sulle aree di pianura e gli 11 gradi sulla costa; massime senza variazioni di rilievo, con valori attorno a 19 gradi. Venti deboli, di direzione variabile con temporanei rinforzi sulle aree del crinale appenninico. Mare calmo al mattino, poco mosso nel resto della giornata.

(Arpae)