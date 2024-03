Sono sconosciuti i motivi che hanno indotto due donne, tra cui una minore, ad aggredire un’altra donna, colpendola con schiaffi, pugni e calci, tanto da cagionarle lesioni, poi giudicate guaribili dai sanitari in 5 giorni. La vittima è riuscita a filmare con il proprio telefono cellulare le due donne e a consegnare il video ai carabinieri della Stazione di Reggio Emilia Principale, a cui si è rivolta per denunciare il grave episodio. A seguito di indagini, i militari risalivano alle due presunte autrici del reato.

Per questi motivi con l’accusa di lesioni personali i carabinieri della stazione di Reggio Emilia Principale hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia ed alla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del capoluogo felsineo una 60enne ed una minore di 17 anni, entrambe residenti nel reggiano.

È successo il 17 febbraio scorso, quando la vittima, una 50enne, intorno alle 20:30 si trovava ferma nei pressi di Massenzatico, in attesa di prendere l’autobus e ad un certo punto le si avvicinavano due donne a lei conosciute di cui una minorenne, le quali, senza nessun apparente motivo, l’aggredivano tirandole schiaffi, pugni e calci, quindi si allontanavano. Successivamente la vittima si recava al pronto soccorso dell’Ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia per le cure del caso, venendo poi dimessa con una prognosi di 5 giorni. Il giorno dopo, si recava presso la caserma dei carabinieri di Corso Cairoli per raccontare i fatti, consegnando ai militari anche un filmato che riprendeva le presunte autrici dell’aggressione, facendo presente che molte persone che avevano assistito alla scena. Formalizzata la denuncia, i militari di Reggio Emilia Principale, davano avvio alle indagini supportate anche da dichiarazioni testimoniali e dal filmato che riprendeva le due donne.

Alla luce degli elementi raccolti a loro carico, le stesse venivano quindi denunciate alla Procura reggiana e alla Procura minorile del capoluogo felsineo in ordine al reato di lesioni personali. Il relativo procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.