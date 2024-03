Prendersi cura dei raccoglitori di mozziconi, svuotarli e pulirli periodicamente; ampliare i punti di raccolta sul territorio. E’ questo il contenuto del primo patto di collaborazione sottoscritto dal Comune di Cavriago con tre cittadini membri del Green Team, il gruppo di volontari e volontarie per l’ambiente che da diversi anni organizza iniziative ambientali.

Chi in questi anni ha dedicato tempo partecipando alle iniziative di pulizia di spazi pubblici sa bene come i mozziconi di sigaretta siano sempre il rifiuto più presente dal punto di vista quantitativo, ogni volta infatti se ne raccolgono centinaia. Un vero e proprio problema ambientale che i volontari e le volontarie del Green Team si sono attivati per affrontare, sviluppando una rete di raccoglitori di mozziconi sul territorio, attualmente posizionati nelle zone della piazza, del palazzetto e della Cremeria.

Inoltre il gruppo si è impegnato fin da subito per gestire i raccoglitori, provvedendo periodicamente a svuotarli e pulirli; ora questa attività viene formalizzata da un patto che è stato sottoscritto da tre volontari, Pierluigi Benini, Salvatore Ambrosino e Damiano Borghi.

“La sottoscrizione di questo primo patto di collaborazione – commenta l’assessore all’ambiente Luca Brami – è un importante momento per il comune di Cavriago, perché rappresenta fattivamente un nuovo paradigma della relazione tra l’ente e i cittadini che possono chiedere di prendersi cura di un bene pubblico e sviluppare co-progettazioni con l’ente in cui ognuno si impegna a fare la propria parte per partecipare alla vita pubblica.”

I patti di collaborazione nascono dal Regolamento Beni Comuni, uno strumento innovativo che rende possibile l’attivazione di forme semplici e flessibili di collaborazione tra l’amministrazione comunale e i cittadini, le associazioni, i gruppi informali, gli enti di terzo settore e le imprese interessate ad impegnarsi nella cura del bene comune. Grazie a questo Regolamento è possibile stipulare tra Comune e cittadini dei Patti di collaborazione o degli Accordi di comunità, come ad esempio il Patto per la Lettura sottoscritto nel mese di gennaio, e questo patto di collaborazione denominato “Cicca Lo Sa”.

Il Comune di Cavriago e l’Unione Bassa Reggiana sono i primi in Provincia di Reggio ad avere attivato questa opportunità“.