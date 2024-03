La Squadra Volante della Questura di Reggio Emilia, nell’ambito delle indagini coordinate dalla locale Procura della Repubblica, ha recuperato nella disponibilità di un noto pregiudicato reggiano, una borsa contenente numerosi utensili ed attrezzi da lavoro di verosimile provenienza furtiva.

In allegato si unisce la riproduzione fotografica degli oggetti e nell’eventualità vengano riconosciuti, si invita a prendere contatto con la Questura di Reggio Emilia, per visionarli e per l’eventuale successiva restituzione.

Con la copia della denuncia e l’eventuale fotografia o elenco dettagliato degli oggetti rubati, si voglia prendere contatti tramite mail, per fissare un appuntamento, all’indirizzo pec dipps169.00i0@pecps.poliziadistato.it – Questura di Reggio Emilia, Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.