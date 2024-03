In bicicletta dalla piazza di Formigine per inaugurare due opere la cui realizzazione si è conclusa in queste settimane: la rotonda fra via Giardini e via Treves fluidifica l’immissione sulla strada principale rendendola più sicura (compresi nuovi attraversamenti pedonali e ciclabili evidenziati), e un nuovo tratto di ciclabile proprio su via Giardini protegge da oggi in sede propria i ciclisti separandoli dal traffico automobilistico.

La nuova porzione di pista ciclopedonale si inserisce in un importante progetto comunale e distrettuale di collegamento tra ciclabili, garantendo l’accesso anche da via Pio Donati e dalle aree residenziali adiacenti: l’asse ciclabile che collegherà Modena con Maranello vede così completato uno dei suoi tasselli principali.

Situata in un’area con numerose attività commerciali, artigianali e pubblici esercizi, l’opera ha portato anche alla realizzazione di nuovi stalli di sosta. Il costo dell’intervento è stato di circa 120.000 euro per la rotatoria e 167.000 euro per la ciclabile, finanziata dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito del progetto “Bike to Work”, volto a promuovere la mobilità sostenibile e migliorare la sicurezza per i ciclisti, incentivando gli spostamenti casa-lavoro, casa-scuola e favorendo il cicloturismo.

Al taglio del nastro sono intervenuti il Sindaco di Formigine Maria Costi e il Presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia. “Ricordo con chiarezza – ha ricordato il primo cittadino – che la richiesta di intervenire su questa intersezione è arrivata da una mamma residente in zona, che mi ha scritto molte volte preoccupata per la sicurezza dei ragazzi che devono utilizzare biciclette e mezzi pubblici. Ecco, penso che oggi si sia data una risposta a questa legittima richiesta”. Il presidente Braglia ha invece evidenziato che “Le rotonde rappresentano interventi importanti per fluidificare il traffico e renderlo sicuro, soprattutto su una arteria importante per tutto il distretto come la Via Giardini, che ospita da oggi anche un nuovo pezzo della ciclabile Modena – Maranello, il cui completamento è un traguardo non lontano”.