“Con la riqualificazione e l’ampliamento dell’impianto sportivo Canevazzi abbiamo mantenuto la promessa fatta ai cittadini di Villanova all’inizio della consiliatura, quando avevamo definito insieme un percorso di investimenti che partiva proprio dal campo da calcio e dalla scuola dell’infanzia che oggi è in costruzione, grazie a fondi del Pnrr, e che sarà pronta nel 2025”.

Così il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli al momento del taglio del nastro del nuovo campo da calcio di Villanova, completato dagli spogliatoi e realizzato accanto all’attuale terreno di gioco e inaugurato questa mattina, domenica 24 marzo, alla presenza dell’assessora allo Sport Grazia Baracchi, dell’assessore ai Lavori pubblici Andrea Bosi, del presidente della Polisportiva 4 Ville Elis Varani e di Paolo Donegà dell’Istituto per il Credito sportivo il cui presidente, Beniamino Quintieri, impossibilitato a partecipare per impegni istituzionali, in un messaggio ha ricordato che dotare i territori di impianti sportivi moderni e sostenibili è la mission dell’Istituto. “Investire nello sport – ha sottolineato Quintieri – significa investire nel sociale: la presenza di strutture come questa favorisce la diffusione della pratica sportiva, soprattutto fra i più giovani. E diventa un centro di aggregazione e socialità anche grazie alla presenza di opere complementari come l’area gioco per i bambini. Un plauso al Comune di Modena che in modo lungimirante ha consegnato alla città una nuova struttura accedendo ai nostri finanziamenti a tasso d’interesse completamente abbattuto”.

Alla cerimonia hanno partecipato autorità e rappresentanti della frazione e del mondo sportivo, gli oltre 200 atleti della società che conta diverse squadre di calcio (da quella che milita in Seconda categoria, fino al settore giovanile, alla scuola calcio, ai piccolissimi e agli Amatori Uisp) e anche formazioni di pallavolo femminile, con la squadra in serie D e il settore giovanile.

Nel corso dell’inaugurazione è stata anche scoperta una targa in ricordo di Fabio Baraldi, prima calciatore e poi appassionato dirigente della Polisportiva 4 Ville scomparso nel 2021 prima di compiere 46 anni.

L’intervento, che ha un valore di un milione e 700 mila euro ed è finanziato con un mutuo dell’Istituto per il Credito sportivo e con 400 mila euro di risorse comunali, ha consentito di realizzare anche la nuova area cani, con relativa fontana, e un’area gioco per i bambini, in modo da garantire continuità nell’utilizzo di questi servizi che erano proprio nella zona dove è stato costruito il nuovo campo che potrà essere utilizzato tra qualche mese, dopo la crescita del manto erboso.

Il nuovo campo da gioco, infatti, è in erba naturale, con dimensioni tali (100 per 60 metri) da essere omologabile per i campionati organizzati da Figc e Lega nazionale dilettanti. È stato realizzato con il sistema di irrigazione (fisso programmabile) ed è caratterizzato da un reticolo di drenaggi superficiali che convogliano su drenaggi profondi attraverso un collettore perimetrale. Il campo è dotato di impianto di illuminazione a led di ultima generazione per eventi e attività anche in notturna.

L’edificio con spogliatoi, servizi e locali tecnici è stato realizzato con attenzione al risparmio energetico, con impianto solare per la produzione di acqua calda, fotovoltaico per la produzione di energia elettrica e di impianto di ventilazione meccanica forzata per migliorare il confort microclimatico degli ambienti; è dotato inoltre di sistema di videosorveglianza e antintrusione.

Sistemate anche le aree pertinenziali, in ghiaia e realizzati marciapiedi e recinzioni, con cancelli carrai e pedonali, mentre l’impianto sportivo è stato dotato anche di aree destinate a parcheggio ed è collegato ai percorsi ciclabili. I lavori sono stati affidati dal Comune con un appalto al Consorzio fra Costruttori società cooperativa (Cfc), con sede a Reggio Emilia, impresa realizzatrice Vera Costruzioni srl.