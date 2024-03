Nella mattinata di domenica 24 marzo si è tenuta la cerimonia di intitolazione del Parco di Piumazzo a Elva Roncarati, crocerossina castelfranchese caduta in sevizio durante la Seconda Guerra Mondiale, alla quale hanno preso parte il Sindaco Giovanni Gargano e l’Assessora alla Memoria e alle Politiche di Genere Rita Barbieri.

Nell’occasione è stata anche inaugurata una panchina rossa, donata da Coop Reno, uno dei simboli ormai più riconoscibili tra quelli legati alla prevenzione e sensibilizzazione contro la violenza di genere.

“Abbiamo intitolato il Parco di Piumazzo a Elva Roncarati, una donna che in vita ha saputo dimostrarsi non solo una persona speciale, ma una vera custode di valori come solidarietà e altruismo, oggi purtroppo sempre più rari e preziosi. Per questo credo sia importante renderle omaggio e fare in modo che i nostri cittadini e cittadine, soprattutto i più giovani possano avere l’opportunità di prendere spunto nella quotidianità dal suo modo di agire” – ha commentato il Sindaco Giovanni Gargano.

“L’intitolazione di spazi urbani alla memoria di donne e la panchina rossa, che ricorda l’impegno comune al contrasto alla violenza di genere, sono elementi importanti per continuare a sensibilizzare l’opinione pubblica all’attenzione per la parità di diritti e opportunità tra donne e uomini” – ha continuato l’Assessora Barbieri.