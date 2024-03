Leoni, zebre, elefanti, giraffe e tanti altri animali: da oggi sono loro gli amici che accompagneranno i bambini in attesa di una visita o di ricevere il vaccino.

Dopo Formigine e Sassuolo, per citare solo quelli inaugurati di recente in provincia di Modena, anche gli spazi della Pediatria di Comunità di Carpi diretta dalla dottoressa Simonetta Partesotti entrano a far parte del progetto di umanizzazione delle cure che l’associazione Team Enjoy porta avanti da anni a favore dei bambini.

I disegni realizzati e donati dal Team Enjoy, svelati questa mattina durante una breve cerimonia di inaugurazione, raffigurano una vera e propria giungla, che colora e ridisegna i locali frequentati da bambini e operatori, donando serenità e sorrisi. Un supporto concreto contro l’ansia e lo stress che i più piccoli possono provare in attesa di una prestazione sanitaria quale una vaccinazione o un controllo.

E infatti la curiosità e lo stupore per la nuova veste con cui si sono presentati stamattina i locali della Pediatria di Comunità erano evidenti nei volti dei bambini presenti, così come è rimasto piacevolmente colpito alla vista delle raffigurazioni il Sindaco di Carpi Alberto Bellelli, presente all’inaugurazione insieme alla Direttrice Generale dell’Azienda USL di Modena Anna Maria Petrini, alla Direttrice del Distretto di Carpi Stefania Ascari e alla dottoressa Partesotti. Insieme a loro, il Presidente del Team Enjoy Nicola Ortugno.

“Questa nuova iniziativa – dichiara Ortugno -, finanziata grazie ai proventi dei vari eventi musicali e culturali che il Team Enjoy ha realizzato durante questo anno, è parte di un più ampio progetto che avanza senza sosta per migliorare gli ambienti pediatrici della nostra provincia. I disegni sono stati realizzati tutti a mano dal nostro grafico Giuliano e strutturati e messi in opera dall’Azienda Fattore P di Silvia Pini, ormai partner da sempre del Team. Disegni realizzati con materiali ignifughi di altissima qualità grafica, che rendono davvero realistica agli occhi dei più piccoli questa nuova “giungla”, ma anche i più grandi e gli operatori sono affascinati da un luogo più accogliente che trasmette serenità. Grazie di cuore all’Azienda USL di Modena per la preziosa collaborazione e disponibilità e per averci dato la possibilità di rendere magico il mondo dei bimbi”.

“Siamo noi a ringraziare di cuore il Team Enjoy – sottolinea la Direttrice Petrini – per queste bellissime iniziative che riempiono di colore le nostre strutture. Gli ospedali e le sedi di assistenza territoriale non sono luoghi grigi: l’Ausl è impegnata da tempo nei percorsi di umanizzazione dei luoghi di cura, con la fondamentale e determinante collaborazione del volontariato, come dimostra questa ennesima iniziativa. Sapere di poter regalare un momento di spensieratezza, o di contribuire a far viaggiare con la fantasia un bambino in attesa, è una grande gioia e fonte di orgoglio: questo è il vero valore aggiunto della sinergia con l’associazionismo, impegnarsi per rendere l’assistenza al cittadino sempre migliore, in questo caso a misura di bambino”.