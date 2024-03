Anche a Castelfranco Emilia oggi, in occasione del Dantedì, la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri che cade il 25 marzo, giorno in cui secondo la tradizione nel 1300 il poeta si sarebbe perso ‘in una selva oscura’, gli studenti delle Scuole secondarie di Primo grado e dell’Istituto superiore Spallanzani hanno potuto assistere alla speciale proiezione del docufilm di Matteo Gagliardi “Mirabile visione: Inferno”. L’opera guida lo spettatore nel viaggio dantesco attraverso gli inferi, rendendo contemporanei i mali che da sempre affliggono l’umanità: dall’avidità alla violenza, dallo sfruttamento alla distruzione di ciò che ci circonda.

“Ormai quello del Dantedì sta diventando un appuntamento immancabile per i giovani studenti e studentesse del nostro territorio. Lo dimostra il grande successo di partecipazione che abbiamo potuto riscontrare questa mattina con la presenza al cinema multisala di Castelfranco Emilia di circa 430 studenti e studentesse” – ha commentato l’Assessore alla Cultura Leonardo Pastore.

“Anche il Sommo Poeta ha la sua giornata. Il 25 marzo di ogni anno, infatti, è il cosiddetto DanteDì, un giorno per ricordare Dante Alighieri, uno dei poeti più illustri del nostro Paese, la cui Divina Commedia è conosciuta in tutto il mondo. La proposta della nostra amministrazione comunale è quella di offrire alla propria comunità scolastica il docufilm “mirabile Visione” che attraverso l’inferno dantesco accompagna gli studenti e le studentesse nel contemporaneo contestualizzando un “inferno” in una narrazione attuale e vicina alla realtà. Fare cultura, educazione, formazione è anche uscire dalla consuetudine e creare opportunità educative nuove che possano stimolare concretamente i ragazzi e le ragazze” – ha aggiunto l’Assessora alla Scuola e Politiche educative Rita Barbieri.