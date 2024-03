Organizzato dal Consorzio “Parco Ferrari in giostra” con il patrocinio di Ansva (Associazione Nazionale Spettacoli Viaggianti ed Affini) Confesercenti Modena e del Comune di Modena, il Luna Park è un appuntamento irrinunciabile per i modenesi, rivolto ad un pubblico di tutte le età, dai bambini fino ai novantenni, senza nessuna esclusione.

Oltre 30mila mq di piazzale tra la Questura e il Palapanini in via Divisione Acqui con una settantina di attrazioni per grandi e piccini. Dal “Brucomela” ai classici “evergreen” come gli autoscontri e la ruota panoramica, da cui si può ammirare il panorama della città, fino ad attrazioni più moderne, il Luna Park offre divertimento e momenti di convivialità e socialità in famiglia o con amici.

“Questo grande evento – spiega Eros Degli Innocenti, Presidente del Consorzio “Parco Ferrari in giostra” – offre una varietà di attrazioni e giochi per bambini, ragazzi, adulti e famiglie. Un’atmosfera conviviale e giocosa per tutta la famiglia per passare alcune ore di divertimento tra le tante attrazioni del Luna Park e numerosi stand gastronomici. L’evento si svolgerà in assoluta sicurezza, con operatori specializzati che presidieranno le attrazioni e che saranno presenti per tutta la durata della manifestazione” conclude Eros Degli Innocenti.

Il Luna Park è aperto tutti i giorni, feriali dalle 16 alle 22, festivi e weekend dalle 14:30 alle 24. L’ingresso è gratuito, a pagamento solo le singole attrazioni.

Giovedì 25 aprile giornata promozionale dalle 14:30 alle 15:30 tutte le giostre a 1 euro.