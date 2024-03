La Società Principato di Francia Corta è pronta, come ogni anno, per la grande Festa di Primavera. Domenica 7 Aprile convergeranno a Mirandola gruppi carnevaleschi provenienti da tutte le parti d’Italia che dalle ore 14:30 daranno vita ad una sfilata per le strade del centro cittadino.

Per questa edizione 2024 è prevista la presenza di cinque grandi carri allegorici, delle Majorettes “Blue Stars” e di oltre 400 sfilanti con le loro maschere tradizionali e di creatività, il percorso, che si snoderà con partenza da via Circonvallazione Est, nel tratto antistante lo stadio Lolli, per entrare poi in piazza Costituente, quindi passando davanti al palco delle autorità, svolterà sui via Tabacchi e poi su Circonvallazione Ovest, per tornare per il gran finale in piazza Costituente dove saranno presentati tutti gli oltre 40 gruppi.

A fare gli onori di casa saranno il Sindaco Alberto Greco, il Principe di Francia Corta Maurizio e il Presidente Daniele Tarter, alla loro prima festa di primavera come titolari del potere Franciacortese. Da ricordare come sempre le cucine del Principato, anche in questa occasione sarà possibile degustare specialità locali, anche da asporto, degne dei migliori gourmet. Sotto al tendone della cucina grande pranzo delle maschere offerto da Francia Corta a tutti gli sfilanti della giornata. La grande novità di questa edizione, al fine di coinvolgere sempre più cittadini Mirandolesi: il consiglio invierà Principe e Principessa nelle aule delle scuole primarie di primo grado e consegnerà a tutti gli alunni una confezione di coriandoli, un piccolo cadeau e un biglietto numerato, e i bambini che vorranno partecipare con le loro famiglie alla grande festa, dovranno presentarsi in piazza e consegnare il biglietto numerato ad un addetto, e potranno così concorrere all’ estrazione di alcuni gadget.

“La Festa di Primavera apre una stagione di grandi eventi di Piazza per il nostro Capoluogo e nelle frazioni – commenta l’Assessore Gandolfi – Questa Amministrazione si conferma, anche nell’ultimo semestre, particolarmente affezionata e attenta alle tradizioni e ai momenti di condivisione per la nostra Comunità. Auguro buona Festa di Primavera a tutti i concittadini mirandolesi”.

“E’ nostro dovere ringraziare, ancora una volta, l’Amministrazione comunale di Mirandola, piazza Costituente è una bellissima cornice dove poter svolgere questa nostra festa – commenta il presidente Daniele Tarter – Un ringraziamento va anche a tutti gli ospiti che ci accompagneranno in questa giornata. Un grande abbraccio ed un ringraziamento fraterno al consiglio, agli sfilanti, al gruppo dei volontari e agli iscritti tutti di questa grande famiglia che è il Principato di Francia Corta. Durante tutto il corso dell’anno lavoriamo per portare divertimento e serenità a tutta la città di Mirandola”.