Partiranno ad aprile i lavori sulla Ciclovia Navile nel tratto cittadino.

L’intervento si inserisce in un finanziamento più ampio “PNRR Ciclovie Urbane”, per un importo complessivo di 3.491.999 euro, dedicato a collegamenti ciclabili tra le sedi universitarie e nodi ferroviari metropolitani. Nello specifico la Ciclovia del Navile collega la stazione centrale al polo universitario Navile – Battiferro e alla stazione Corticella (Servizio Ferroviario Metropolitano e futuro capolinea della linea verde del tram).

L’importo economico dedicato alla tratta è di circa 1 milione e settecentomila euro e la conclusione dell’intervento è prevista entro la primavera 2025, con la durata legata alle condizioni atmosferiche.

Il cantiere della Ciclovia del Navile procederà a blocchi, cercando di garantire il più possibile la continuità dei percorsi, evitando la chiusura dell’intera ciclovia. La partenza sarà dall’estremità nord, Corticella e via Bentini, limite del confine comunale e per tutta la durata del cantiere si terranno rapporti costanti con gli uffici deputati della regione Emilia-Romagna per la supervisione dei lavori.

Tutto il percorso verrà realizzato in calcestre (ghiaia fine stabilizzata, naturale e permeabile). La larghezza dei percorsi sarà uniformata, con dimensione minima di almeno 180 cm, salvo ostacoli fisici.

Inoltre, lungo il nuovo percorso della Ciclovia del Navile, saranno introdotte delle novità:

realizzazione del percorso sulla sponda sinistra, all’interno del parco della Lunetta Mariotti , in alternativa a quelli che transitano dentro al parco di Villa Angeletti,

dopo il sostegno di Corticella, sul ponticello dove c'è lo scarico di Hera, verrà realizzata una soletta collaborante e il rifacimento delle barriere protettive, nel sottopasso di via Bentini si procederà alla sistemazione del percorso, con l'inserimento dell'impianto di illuminazione.

Sono previsti anche interventi per il posizionamento di segnaletica uniforme a quella già esistente sul tratto che attraversa i comuni dell’Unione Reno Galliera e cartellonistica con informazioni storico-naturalistiche.

Successivamente, come opere non comprese in questo cantiere ma legate al nuovo Passante, verranno inseriti due ponticelli che riconnettono il percorso verso est, all’altezza della Fascia Boscata e parco Paul Harris, e verso ovest nella nuova ciclabile su via Cristoforo Colombo.

Il progetto è inserito nel Piano Urbano della Mobilità Sostenibile e nel Biciplan del Comune di Bologna, con l’obiettivo strategico di valorizzare il sistema ambientale di Bologna e di renderlo adeguatamente accessibile e fruibile da parte di pedoni e ciclisti.

Sono tre i percorsi verdi “greenway”, individuati nel Biciplan, collegati e interconnessi con la rete portante e con la rete di supporto: i percorsi seguono il corso dei fiumi Reno e Savena e del canale Navile, ai quali si aggiunge la Ciclovia del Sole.

Il tracciato della Ciclovia del Navile coincide con la linea #17 della Bicipolitana per il tempo libero e va da Bologna a Malalbergo per una lunghezza di 35,5 chilometri.