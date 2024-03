A Reggio Emilia, come in tutta Italia, esistono ancora significative fasce di popolazione che non sono in grado di accedere ai servizi digitali.

Mancanza di mezzi (collegamento internet, dispositivi digitali) e soprattutto di competenze di base e avanzate nell’uso degli strumenti digitali sono le cause principali di questo gap tecnologico che si traduce nell’esclusione digitale di una parte significativa della popolazione.

In risposta all’esigenza di tanti cittadini che rischiano di rimanere esclusi dai processi digitali, il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha stanziato dei fondi, tramite avviso pubblico, per il finanziamento di progetti volti alla formazione digitale degli adulti, nella fascia di età tra i 18 e i 67 anni.

Consapevoli di questa esigenza a livello locale e nazionale, IFOA, Istituto formazione operatori aziendali, in partnership con Impact Hub srl società benefit, il Forum delle associazioni familiari e l’Associazione nazionale famiglie numerose, ha ideato un percorso di formazione che ha la finalità di guidare e istruire le famiglie all’utilizzo dei moderni strumenti digitali ormai indispensabili nella vita quotidiana.

Il progetto, dal titolo “La Famiglia Digitale: una serie a episodi”, si è classificato al primo posto e ha ottenuto il finanziamento previsto dal Dipartimento per le Pari Opportunità.

I corsi, completamente gratuiti, uniscono formazione e divertimento e sono stati realizzati secondo lo stile delle serie TV: verranno quindi rappresentate tipiche situazioni di vita domestica quotidiana che spiegano come gestire un’attività digitale o risolvere un problema digitale.

I protagonisti sono attori, nella veste di casalinghe e casalinghi impegnati ad affrontare situazioni di vita quotidiana e, guidati da Massimo Temporelli, noto fisico e divulgatore scientifico, mostrano con esempi pratici come migliorare le proprie competenze digitali e tecnologiche.

Si tratta di 14 appuntamenti di circa un’ora e mezzo ciascuno, per un totale di 21 ore complessive, rivolti a donne e uomini che svolgono attività finalizzate alla cura delle persone e dell’ambiente domestico, in particolare casalinghe e casalinghi, iscritti all’assicurazione INAIL (con esenzione per le fasce di reddito più basse).

I corsi, che possono essere seguiti on line da casa o in presenza, due o tre mattine alla settimana (dalle 10 alle 11.30), avranno inizio il prossimo 10 aprile e dovranno concludersi entro gennaio 2025.

“Secondo una ricerca del 2021 di DESI (Digital Economy and Society Index), l’Italia si colloca al ventesimo posto fra i 27 Stati membri dell’Unione Europea, ampiamente sotto la media UE, e la rapida evoluzione che si registra in tutti i settori, sostenuta da uno sviluppo tecnologico senza precedenti, oggi rende più che mai necessaria una formazione specifica, soprattutto per chi non è nativo digitale – spiega la coordinatrice del progetto di IFOA, Lucia Marmiroli – a dare una forte spinta verso la digitalizzazione è poi intervenuta anche la pandemia: negli ultimi anni le famiglie si sono ritrovate a dover gestire problematiche tecniche e digitali per motivi diversi: i figli in DAD (didattica a distanza) o per aprire lo SPID, pagare bollette on line, prenotare visite mediche, consultare e stampare prescrizioni, effettuare pagamenti, accedere al registro elettronico scolastico, fare video colloqui con insegnanti e moltissime altre operazioni. Acquisire competenze digitali aiuterà molte persone non solo a districarsi nel complesso mondo della tecnologia, ma anche a favorire l’inclusione sociale data dal miglioramento delle abilità comunicative e relazionali”.

Sul sito https://www.ifoa.it/landing/famiglia-digitale/ tutte le date delle edizioni fino a dicembre.

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a IFOA a Reggio Emilia (via Giglioli Valle 11) Lucia Marmiroli Tel. 331.6211221 – Email: marmiroli@ifoa.it – https://www.ifoa.it/la-famiglia-digitale-una-serie-a-episodi-sta-arrivando/