Nel pomeriggio di giovedì 28 marzo, operatori della Squadra Mobile di Reggio Emilia, impegnati in uno specifico servizio antidroga, sono intervenuti all’interno del parco Tocci e nelle adiacenze di Piazzale Fiume, dopo aver appreso di una possibile attività di spaccio. Sul posto gli investigatori notavano la presenza di una donna che, dopo aver stazionato per qualche minuto con fare sospetto, veniva vista cedere qualcosa ad un altro individuo che immediatamente si allontanava.

A quel punto gli agenti decidevano di intervenire bloccando simultaneamente entrambi i soggetti. Subito venivano effettuate le attività di perquisizione che permettevano di rinvenire nella tasca del giubbotto della donna un involucro in cellophane contenete 1,13 gr. di eroina e nella tasca del pantalone dell’uomo 0,72 gr. di eroina, costituente verosimilmente la droga appena acquistata.

I due soggetti venivano condotti presso i locali della Questura dove venivano effettuati ulteriori accertamenti. Venivano quindi rinvenuti, occultati all’interno degli slip della donna, ulteriori 20 grammi circa di eroina, mentre sempre nel suo zaino veniva notata la presenza di un bilancino di precisione, una tronchese e una tenaglia di cui la donna, una 40enne italiana con diversi precedenti in materia di stupefacenti, non riusciva a fornire alcuna giustificazione.

Al termine degli accertamenti di rito e sulla base di quanto accaduto, la 40enne è stata tratta in arresto per l’ipotesi di reato di spaccio di sostanza stupefacente nonché deferita in stato di libertà per l’ipotesi di reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere, mentre la droga e gli altri oggetti rinvenuti sono stati posti sotto sequestro.

In accordo con l’Autorità Giudiziaria, la 40enne è stata accompagnata presso la sua abitazione dove resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.