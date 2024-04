La scorsa notte intorno all’una e mezza, a seguito di attivazione dell’allarme antincendio, i vigili del fuoco sono accorsi da Modena e da Sassuolo con tre automezzi per bloccare le fiamme che si stavano sviluppando in una palestra in stradello San Marone a Modena. L’incendio stava coinvolgendo una sauna. Sono state necessarie alcune ore di lavoro per accertarsi che non non ci fossero focolai residui negli impianti coinvolti. Grazie al pronto intervento, il resto dell’attività è stata preservata dagli effetti dell’incendio. Non erano presenti persone.