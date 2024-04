Dando continuità a una manifestazione mutuata sin dal 2011 dalla città gemellata di Ingré (Fr), l’amministrazione comunale di Castel Maggiore consegnerà la Tessera elettorale ai nuovi maggiorenni, ovvero i ragazzi e le ragazze nati dal 1 gennaio 2005 al 30 Giugno 2006, presso il PAS – Parco del Sapere Ginzburg, il nuovo polo culturale frequentato soprattutto dai giovani.

Con il raggiungimento della maggiore età, la persona entra pienamente nel mondo dei diritti e dei doveri della cittadina e del cittadino, nell’età adulta dell’esercizio della responsabilità e della consapevolezza, cui siamo tutti chiamati per costruire l’edificio sociale in cui viviamo e in cui vivranno le future generazioni: tra i primi diritti della cittadina e del cittadino, vi è il diritto di voto, nell’ambito di un suffragio universale conquistato con lotte e sacrifici dalle generazioni che ci hanno preceduto.

Per essere ammessi al voto si deve esibire la Tessera elettorale che viene rilasciata dal Comune: l’amministrazione comunale ha pertanto ritenuto importante consegnare personalmente tale documento a tutti i nuovi elettori ed elettrici di Castel Maggiore, nati e nate tra il 1/01/2005 e il 30/6/2006, a cui è stata recapitata una lettera di invito, in un momento che ormai rappresenta una tradizione per Castel Maggiore: appuntamento venerdì 5 aprile alle ore 15.30 presso il PAS, in via Bondanello 39.

Chi non ritirerà la tessera elettorale in questa occasione, potrà ritirarla presso l’Ufficio elettorale del comune.