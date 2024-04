Si trovava a piedi con il proprio deambulatore, quando è stato raggiunto da un giovane in sella ad una bicicletta il quale, dopo avergli richiesto un’informazione, gli ha strappato dal collo una collana d’oro giallo con crocefisso, quindi si è dato alla fuga lungo viale Filippini in direzione Suzzara. Fortunatamente la vittima, un anziano 86 enne, oltre ad un grande spavento non ha subito conseguenze, mantenendo l’equilibrio. Rientrato in casa dopo circa 10 minuti, raccontava tutto alla moglie che ha allertato il 112.

A seguito della dettagliata descrizione, i carabinieri si sono messi subito alla ricerca del malvivente, purtroppo senza alcun esito. Sono tutt’ora in corso le ricerche al fine di risalire all’autore del furto. È successo ieri mattina intorno alle ore 11.00, in via de Gasperi a Luzzara. Fortunatamente la vittima a seguito del fatto non ha subito lesioni. Successivamente formalizzava la denuncia, dando preziosi dettagli sull’autore della rapina. Alla luce dei fatti, i militari della stazione di Luzzara proseguono nelle indagini, al fine di risalire all’autore del furto.