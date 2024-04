Una full immersion sui temi legati alla sostenibilità e all’innovazione nel corso dell’ESG Tech Day sul tema Innovare verso lo zero – Emissioni, Scarti, Consumi, organizzato a Bologna per imprenditori e manager impegnati nella transizione verso la decarbonizzazione delle loro aziende.

Un’iniziativa di approfondimento e confronto realizzata da UniCredit Start Lab – la piattaforma di business e innovazione del Gruppo bancario dedicata a startup e PMI italiane “Tech” ad alto potenziale – che ha lanciato anche l’edizione 2024 della sua call, aperta anche alle start up e Pmi innovative di Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Marche, aperta fino al 17 aprile.

L’Esg Tech Day ha tenuto il focus sul tema attuale e di forte impatto per l’imminente futuro del tessuto produttivo – diventare sostenibili è la grande sfida per le imprese, l’innovazione è tra le principali leve per vincerla – e ha costituito un’occasione di contatto e dialogo con realtà tech italiane che hanno raccolto la sfida del business sostenibile, proponendo soluzioni innovative per supportare le imprese su modelli di transizione energetica, capitale naturale e circular economy.

L’incontro è stato aperto dai saluti di Andrea Burchi, Regional Manager Centro Nord UniCredit; seguito dall’intervento di Goffredo Amodio, Sustainability Strategy Managing Director Accenture, sull’impatto della sostenibilità, tra nuovi obiettivi, rischi e opportunità per le imprese italiane.

Subito dopo, tre panel sull’innovazione che abilita la sostenibilità. Il primo centrato sul tema Energia, con Paola Ruggiero, Presidente Gruppo AIMAG, che ha guidato la sessione di intervista di Paolo Cavallini, Chief of Staff di Energy Dome e Matteo Mazzuferi, Responsabile Commerciale di RESET. Il secondo panel è stato dedicato al Capitale naturale, con l’intervento di Antonio Augeri, CEO & Founder di Ogyre; Martina Fondi, Partner & Head of Forestry Treedom; e Simone Mazzola, COO di 3Bee, intervistati da Lucia Chierchia, Managing Partner & Chief of Open Innovation Ecosystems di Gellify. Infine, un focus sull’Economia circolare, con Adriana Santanocito, CEO & Co-Founder di Ohoskin e Gianni Tagliapietra, CEO & Co-Founder di Mixcycling, intervistati da Giusy Stanziola, Start Lab & Development Programs UniCredit.

In chiusura, le considerazioni su Trend emergenti: profili di impresa ESG, standardizzazione e condivisione, di Stefano Fasani, Open-es Program Manager ENI, Andrea Cincinnati Cini, Head of ESG Solutions Cerved Rating Agency; e Francesca Perrone, Head of ESG & Start Lab Italy UniCredit.

“Conosciamo bene le esigenze delle imprese – ha affermato Andrea Burchi, Regional Manager Centro Nord UniCredit – e sappiamo che le startup innovative possono giocare un ruolo determinante nell’accelerazione dei processi di sostenibilità. La sinergia tra questi due mondi è fondamentale per velocizzare la transizione a beneficio della competitività del sistema produttivo.

La piattaforma UniCredit Start Lab, nei suoi 10 anni di storia, ha sviluppato un supporto strutturato all’innovazione e alle nuove tecnologie. L’obiettivo è identificare e accompagnare le migliori startup e le PMI innovative nei loro progetti di sviluppo. Un impegno costante grazie al quale abbiamo maturato un’esperienza di altissimo livello nel supporto alla nuova imprenditoria e che ci permette di operare in modo mirato per offrire concrete opportunità di consolidamento e di crescita”.

Ad oggi, UniCredit Start Lab ha valutato circa 8.000 startup innovative e 560 – di cui 50 nate in Emilia Romagna, 28 in Toscana, 11 in Umbria e 11 nelle Marche, aree ricomprese nella Region Centro Nord di UniCredit -, sono state attivamente supportate attraverso la piattaforma, accompagnandole verso percorsi di crescita e aumentandone le opportunità di business, lo sviluppo manageriale e la visibilità sul mercato.

Dei 700 progetti presentati nel corso del 2023, il 17% proviene dalla Region Centro Nord, un’area geografica che esprime oltre 2.400 startup e PMI innovative, nel dettaglio dell’area ne troviamo 1.113 in Emilia Romagna, 716 in Toscana, 376 nelle Marche e 249 in Umbria.

UniCredit Start Lab: Call 2024

La call 2024 di UniCredit Start Lab è aperta fino al 17 aprile ed è possibile iscriversi tramite il link: https://www.unicreditstartlab.eu/it/startup/iscrizione.html

Anche quest’anno saranno 5 i settori di riferimento per UniCredit Start Lab:

– Clean Tech: efficienza energetica, energie rinnovabili, trattamento dei rifiuti, mobilità sostenibile e smart cities;

– Innovative Made in Italy: agrifood, moda, design, turismo, meccanica, robotica, nanotecnologie e Industry 4.0;

– Digital: mobile apps, internet of things, servizi e piattaforme B2B, sistemi cloud, hardware e intelligenza artificiale;

– Life Science: biotecnologie, farmaceutica, dispositivi medici, digital health care e tecnologie assistive;

– Impact Innovation: progetti trasversali agli altri segmenti ma con soluzioni ad impatto positivo in termini di sostenibilità.

Le 10 startup selezionate per ognuna delle 5 categorie potranno accedere alla piattaforma di Start Lab che prevede:

la partecipazione ad attività sistematiche di business e investment matching con controparti industriali e finanziarie del network di UniCredit

con controparti industriali e finanziarie del network di UniCredit Corporate Partneship con grandi aziende , che si metteranno a disposizione delle migliori startup con il lancio di un progetto pilota, con propri mentor e facility, nonchè con eventuali investimenti diretti

, che si metteranno a disposizione delle migliori startup con il lancio di un progetto pilota, con propri mentor e facility, nonchè con eventuali investimenti diretti training manageriale avanzato, tramite la Startup Academy e workshop tematici

avanzato, tramite la Startup Academy e workshop tematici un programma di mentorship personalizzata con professionisti ed esperti dell’ecosistema dell’innovazione

con professionisti ed esperti dell’ecosistema dell’innovazione l’assegnazione di un gestore UniCredit dedicato al supporto alla crescita

dedicato al supporto alla crescita possibilità di collaborazioni e partnership con UniCredit

Inoltre, la prima classificata di ogni categoria si aggiudicherà un riconoscimento di 10.000 euro.