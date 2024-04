L’Amministrazione comunale informa che da lunedì prossimo, 8 aprile, sarà possibile pagare la sosta nelle “strisce blu” anche dal proprio cellulare, grazie all’attivazione di applicazioni che consentiranno agli automobilisti pagare in modo comodo e rapido.

Il nuovo strumento ha diversi vantaggi: l’area di sosta e la relativa tariffa vengono visualizzate automaticamente tramite geo-localizzazione; è possibile prolungare la durata della sosta direttamente dal cellulare, ovunque ci si trovi, o interromperla anticipatamente al rientro in auto, pagando solo il tempo di sosta effettivamente consumato, nel rispetto delle tariffe stabilite dal Comune, che rimangono inalterate. Inoltre si può utilizzare il servizio in ogni altre città dove sia presente l’operatore scelto. Il sistema è semplice, si scaricano da “Google Play” e “Apple Store” una o più applicazioni dedicate, tenendo presente che per tutte è necessario disporre di carta di credito, fra quelle indicate dalla stessa “app”.

Sul fronte controlli, la Polizia Locale potrà verificare la corretta attivazione della sosta a pagamento tramite il controllo automatico della targa dell’auto.

Queste le “app” che potranno essere attivate: Apcoa, A-Tono, BMove – Bestinparking, EasyPark, MyCicero, ParkingMyCar, TabNet – Servizi in rete, Telepass S.p.A..

A breve saranno anche disponibili sul sito del Comune i link per accedere direttamente alle applicazioni.