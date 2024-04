Prende il via lunedì 8 aprile, alle ore 21, presso la Fonoteca Max Teneggi di Casa Corsini a Fiorano Modenese, la rassegna musicale a ingresso gratuito “Fonoteca in marmellata” proposta dal Comune e dall’associazione Lumen. La rassegna proseguirà fino ad ottobre.

Il progetto si articola in dieci serate, cinque delle quali di jam session, per permettere a chiunque voglia partecipare, di condividere il proprio sound personale e sperimentare nuove sonorità in accordo con altri musicisti; in questo caso l’appuntamento è in sala prove. Le restanti cinque sono invece serate d’ascolto, in cui una band o un dj proporranno il loro repertorio, spaziando tra diversi generi e favorendo il dialogo tra spettatori e artisti. Le due tipologie d’evento saranno sempre alternate.

“Fonoteca in marmellata” nasce con l’obiettivo di creare un senso di comunità tra i giovani del territorio partendo dalla comune passione per la musica. Il termine “jam session”, nato nella scena jazz americana degli anni ‘20 del secolo scorso per poi espandersi anche agli altri generi musicali, indica la riunione di musicisti che, senza arrangiamenti o orchestrazioni preventive, improvvisano su armonie proposte sul momento. La traduzione letterale di “jam” in italiano è “marmellata”, da qui il primo significato del titolo della rassegna. Il termine Marmellata è anche stato scelto per richiamare la miscela o una combinazione di diversi generi musicali, stili o epoche che si trovano nella collezione della fonoteca, negli incontri della rassegna e nella diversità di sound proposti al pubblico.

Dopo la jam session dell’8 aprile tocca a Dj Noce (22 aprile) per tornare ad una jam il 6 maggio. Il 20 maggio c’è Illinoise mentre il 3 giugno torna la jam session. Il 17 giugno tocca ai Biscotti dell’ichea e dopo la jam del 2 settembre sarà la volta di Palea. Chiudono la rassegna la jam sessione del 7 ottobre e Armony il 21 ottobre.

Tutti gli appuntamenti, a ingresso gratuito, sono proposti nelle giornate di lunedì, sempre con inizio alle ore 21.