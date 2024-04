Nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 4 aprile, operatori della Squadra Volanti di Reggio Emilia, impegnati in un servizio di controllo del territorio, mentre transitavano in via Eritrea, sorprendevano un soggetto nell’atto di cedere sostanza stupefacente ad un altro soggetto.

Gli operatori fermavano entrambi i soggetti che venivano identificati in un gambiano di 32 anni, il venditore e un italiano di 60 anni l’acquirente. Quest’ultimo, escusso a sommarie informazioni, confermava di aver appena acquistato sostanza stupefacente dall’altro soggetto che, contestualmente, veniva trovato in possesso di circa 17 gr. di hashish e 0,6 gr. di marijuana.

A quel punto il soggetto italiano veniva deferito all’autorità amministrativa ex art. 75 D.P.R. 309/90 per possesso di sostanza stupefacente per uso personale mentre il 32enne gambiano veniva deferito per l’ipotesi di reato di spaccio di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Dopo i primi accertamenti, il presunto pusher veniva, inoltre, tratto in arresto poiché accertato essere inottemperante alla misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio nazionale ex art. 235 c.p. disposta dal Magistrato di Sorveglianza di Bologna di cui era stato destinatario nel 2019.

Al termine delle formalità di rito, il 32enne è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida prevista nella giornata di oggi.