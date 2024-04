TORINO (ITALPRESS) – “Loro vengono da una bella partita contro l’Atalanta, sono una squadra che crea occasioni e gioca bene. Noi, però, abbiamo bisogno di fare risultato”. Così Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, in conferenza stampa in vista della sfida contro la Fiorentina, in programma domani sera all’Allianz Stadium. “Le vittorie – ha spiegato l’allenatore bianconero riferendosi al successo sulla Lazio in Coppa Italia – aiutano e danno fiducia. Adesso mancano otto partite e dobbiamo centrare l’obiettivo Champions. Il risultato positivo ti fa vedere le cose in un modo, quello negativo in un altro. I numeri sono quelli che contano, il campionato ti dice qual è il reale valore delle squadre. In questo momento siamo a 20 punti dall’Inter, ma dobbiamo pensare solo a quelli che ci mancano per entrare in Champions”. La Juventus, attualmente terza, è reduce da soli due punti in quattro gare: “Nel calcio contano i numeri, il resto sono chiacchiere. E’ il campo a dare i valori delle squadre”. Poi su Vlahovic: “Sia lui che Chiesa hanno bisogno di metter dentro partite con la Juve e partite internazionali. Dusan aveva cominciato bene, poi aveva avuto un momento di appannamento. In questo momento loro due e Kean ci danno delle soluzioni importanti in avanti”. Allegri ha escluso la possibilità ricoprire in questo momento altri ruoli perchè “mi diverte fare quello che faccio, continuerò a fare il tecnico. Rinnovo? Lavoro bene lo stesso, l’unico mio pensiero è raggiungere gli obiettivi e finire la stagione nel migliore dei modi. Le difficoltà ci saranno, abbiamo scontri diretti e i punti pesano molto, ma in un modo o nell’altro dobbiamo arrivare tra le prime quattro”. Infine, ancora sui viola di Italiano e sulla formazione che manderà in campo: “Di loro temo la spregiudicatezza, sono sempre gare difficili. Domani l’unico assente sarà Milik, speriamo di riaverlo nel giro di 20 giorni. Deciderò domani l’undici che scenderà in campo, stiamo bene fisicamente e la vittoria con la Lazio ci ha dato fiducia…”.

