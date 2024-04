La Polizia di Stato di Bologna nella giornata di ieri ha sottoposto a fermo di polizia giudiziaria un 40enne, senza fissa dimora, in quanto gravemente indiziato dei numerosi furti consumati presso alcuni esercizi commerciali del centro storico registrati nell’ultimo periodo.

Grazie al lavoro svolto dalla locale Squadra Mobile, unitamente al personale del Commissariato di P.S. Due Torri San Francesco, l’individuo veniva rintracciato sul territorio in orario notturno, precisamente in via Altabella, e immediatamente condotto presso gli Uffici della Questura.

Gli investigatori della Squadra Mobile, attraverso un esame minuzioso delle telecamere presenti nei pressi dei luoghi oggetto di furto, riconoscevano l’indagato quale autore di diverse spaccate, in particolare: del furto consumato il data 10 marzo in piazza dei Tribunali presso il ristorante “Good Morning Vietnam”; del furto consumato in data 20 marzo presso il ristorante “ Il Piatto Rotto” sito in via Augusto Righi; del furto consumato in data 25 marzo presso la tabaccheria sita in via Belle Arti; del furto consumato in data 29 marzo presso il ristorante “ La Sberla” di Via Altabella; del furto consumato in data 4 aprile presso l’attività commerciale “Mortadella Lab” di Via dè Monari; del tentato furto consumato il 4 aprile presso la tabaccheria di via Zamboni.

L’individuo, a seguito di accertamenti, risultava gravato da numerosi precedenti specifici e diverse condanne per reati contro il patrimonio, oltre che destinatario della misura del divieto di ritorno nel Comune di Bologna.

Al termine degli atti di rito l’uomo, su disposizione del Pubblico Ministero, veniva tradotto presso la locale Casa circondariale Rocco D’Amato in attesa di udienza di convalida.