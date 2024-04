E’ mancato all’affetto dei suoi cari Giampietro ‘Gianni’ Grandi, vice presidente di Accademia Modena 1912. Vi era entrato nel settembre 2019 dopo 20 anni alla guida della Croce Blu di Sassuolo. Per tutti i bambini era “il nonno” e negli ultimi mesi era il coordinatore delle attività sanitarie del Settore Giovanile, collaboratore fondamentale per lo sviluppo del progetto di “Salute e Performance”.

Carlo Rivetti e tutto il Modena F.C. ricordano con affetto ‘Gianni’ Grandi e sono vicini a tutta la famiglia, in particolare alla moglie Mara, alle figlie Francesca e Roberta, a tutti i nipoti.

“Ci lascia innanzitutto un grande amico, mio personale e di tantissimi sassolesi, che ha fatto enormi cose per la nostra città nel volontariato sociale, come presidente della Pas Croce Blu e come privato cittadino. Una persona straordinaria che ci mancherà tantissimo: un uomo di quel calibro è difficile incontrarlo e Sassuolo ha avuto il privilegio di averlo protagonista del tessuto sociale cittadino”.

Con queste parole il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani ricorda Giampietro Grandi, per tutti Gianni, per anni alla Presidenza di Pas-Croce Blu Sassuolo e scomparso oggi all’età di 72 anni.

“Alla moglie Mara, alle figlie e ai nipoti – prosegue il Sindaco – vanno le più sincere e sentite condoglianze mie, della Giunta, dell’Amministrazione comunale e dell’intera città di Sassuolo”.