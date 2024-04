Dare importanza alle nuove generazioni, unendo momenti di confronto e dialogo con i propri idoli ad attività direttamente legate alla critica cinematografica. Ennesimo Film Festival si conferma particolarmente attento alle dinamiche giovanili, e in occasione della nona edizione della kermesse fioranese, che si terrà dal 28 aprile al 5 maggio, sono previsti due talk interamente dedicati agli studenti di terza media che partecipano alla Comix Academy, frutto della youth partnership con l’irriverente brand del gruppo Franco Cosimo Panini.

Questo dopo la conclusione, nelle scorse settimane, del corso tenuto dagli educatori di Ennesimo Academy nelle classi delle scuole emiliano-romagnole che hanno aderito al progetto: i ragazzi e le ragazze partecipanti, tutti di terza media, hanno imparato le basi della critica cinematografica e alcune regole da seguire per scrivere recensioni riguardanti opere audiovisive.

Si arriva così alla seconda fase del progetto, inserita nella settimana clou di Ennesimo Film Festival. Il primo appuntamento è fissato per lunedì 29 aprile quando, a partire dalle 9 presso il teatro Astoria, gli studenti dell’Academy incontreranno il creator digitale Fillo Megna, tiktoker che vanta oltre 65 milioni di like e più di 1.2 milioni di iscritti sul proprio profilo Tik Tok. Al centro dell’incontro il linguaggio social, ironia e bullismo. Gli studenti dell’Academy avranno così modo di approfondire l’esperienza un ragazzo poco più grande di loro che online ha trovato la propria dimensione, prestando poi particolare attenzione all’uso degli strumenti audiovisivi nella comunicazione contemporanea.

Wallo&Friends sarà invece il protagonista della Comix Academy del 2 maggio al Cinema Teatro Boiardo a Scandiano, in un incontro con gli studenti per raccontare come nasce e si sviluppa il racconto comics. Il fumettista romano ha all’attivo diverse pubblicazioni e dal 2019 le sue strisce sono una ricorrenza sull’agenda Comix. Stile ironico, tratto minimale, le strisce di Wallo&Friends si fanno ricordare per un sottile umorismo e un miscuglio tra esperienze personali e riferimenti cinematografici moderni. Assieme agli studenti di Ennesimo Academy si cimenterà nella produzione di una striscia di fumetti in modalità condivisa per far vivere un’esperienza che non resterà un mero esercizio teorico.

«Comix, uno tra i brand più apprezzati dai giovani, ha confermato, per il terzo anno, la partnership con Ennesimo Film Festival. Dalla sinergia di queste due realtà – commenta il direttore artistico del Festival fioranese, Federico Ferrari – è nata Comix Academy, l’occasione che permette alle ragazze e ai ragazzi che frequentano la terza media di avvicinarsi al mondo della comicità nelle sue più variegate forme. Quest’anno abbiamo deciso di affiancare la comunicazione del nuovo secolo, quella online, ai fumetti cartacei, un insieme di vignette che nei decenni scorsi hanno accompagnato l’infanzia di ognuno di noi. Si tratta di un connubio di epoche uniche nel loro genere e amate entrambe dalle nuove generazioni».

Come per le passate edizioni, anche quest’anno gli studenti avranno il compito di assegnare l’Ennesimo Premio Giovani al migliore cortometraggio e il Comix Award al migliore cortometraggio comico. La cerimonia di premiazione è prevista nella serata conclusiva del Festival, domenica 5 maggio.