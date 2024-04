Domenica 14 aprile lungo la ciclovia del Sole partiranno tre biciclettate, da nord, da sud e da ovest, per raggiungere il Parco Armando Sarti di Crevalcore, con partenze da Bologna, Concordia sulla Secchia e Carpi organizzate da Fiab, Federazione italiana ambiente e bicicletta, e poi, dalle ore 11 e per tutta la giornata, laboratori, stand enogastronomici e stand del mondo bike, con interventi istituzionali, esperte ed esperti che parleranno di mobilità sostenibile e cicloturismo e intrattenimento musicale.

É il programma della “Ciclofesta 2024” che celebra i tre anni dalla nascita della Ciclovia del Sole, promossa dalla Città metropolitana di Bologna, Provincia di Modena, Territorio turistico Bologna-Modena, Regione Emilia-Romagna e dai Comuni di Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno, Camposanto, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Mirandola, Ravarino, Sala Bolognese, Sant’Agata Bolognese, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San Possidonio in collaborazione con Atp Servizi, Fondazione Bologna Welcome e Sustenia srl.

Per Maurizia Rebecchi, consigliera provinciale e sindaca di Ravarino «l’impegno profuso per valorizzare la destinazione turistica Bologna-Modena e in particolare proprio la Ciclovia del Sole, che rappresenta un’opportunità straordinaria, di interesse internazionale e attrattiva anche per i turisti stranieri. In questo senso il cicloturismo è un volano di sviluppo e crescita territoriale in cui crediamo convintamente e l’imminente realizzazione del tratto mancante tra Concordia sulla Secchia e Mirandola rappresenta lo sforzo e l’impegno che le istituzioni stanno compiendo per la comunità locale».

Il tratto in corso di completamento da Concordia sulla Secchia a Mirandola si collegherà ai 50 chilometri che portano la Ciclovia a Sala Bolognese, nel tracciato realizzato sull’ex ferrovia Bologna-Verona inaugurato nel 2021.

Il progetto della Ciclovia del Sole, si sviluppa da Verona a Firenze lungo un tracciato che attraversa quattro regioni, (Toscana, Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto), sette Province (Firenze, Prato, Pistoia, Bologna, Modena, Mantova, Verona) e oltre 60 comuni e 50 stazioni ferroviarie, per una lunghezza totale nella direttrice principale di 392 chilometri, a cui si aggiungono nel territorio dell’Emilia-Romagna oltre 70 chilometri di tracciato principale integrativo che collega Concordia sulla Secchia a Vergato e Vignola verso l’appennino modenese, come alternativa panoramica al percorso principale.

Tutte le informazioni sull’iniziativa di domenica 14 aprile e sulla Ciclovia del Sole sono disponibili sul sito www.cicloviadelsole.it