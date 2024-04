L’assessore regionale al Bilancio e relazioni con L’Ue, Paolo Calvano, ha ricevuto nella mattinata di oggi nella sede della Regione la Console Generale della Repubblica di Slovenia a Milano, Ingrid Sergaš.

L’appuntamento si inserisce nella collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna e la Slovenia, entrambe realtà nella ‘Rete Vanguard Initiative’, alleanza che riunisce 38 tra le regioni industriali più avanzate d’Europa. Rete che ha l’obiettivo di stimolare l’innovazione industriale e costruire catene di valore europee basate sulla complementarità delle strategie regionali di specializzazione intelligente.

Durante l’incontro sono stati affrontati anche temi di carattere culturale, a partire dalla 61^ edizione di Bologna Children’s Book Fair, inaugurata ieri, dove la Slovenia è Paese ospite d’onore 2024. Una occasione per gli editori di tutto il mondo di entrare in contatto con il ricco panorama editoriale del Paese slavo promosso in fiera attraverso ‘And then what happens?’, mostra che espone le opere di 59 artisti dell’illustrazione slovena contemporanea, nonché attraverso a oltre 30 eventi con la partecipazione della Slovenia. I fumetti sloveni saranno esposti nel Comics Corner mentre nel padiglione 29 ci sarà uno stand nazionale e due stand di editori indipendenti.

Emilia-Romagna e Slovenia sono state unite anche dalle alluvioni del 2023. Nel maggio scorso la Slovenia ha inviato aiuti a Imola e in Romagna con una squadra della protezione civile composta da 32 persone e ha messo a disposizione due pompe ad alte prestazioni, in grado di aspirare rapidamente acqua e fango. Mentre nell’agosto, sempre del 2023, in occasione di una alluvione in Slovenia, la Regione ha offerto un proprio sostegno.