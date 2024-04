Settimana della Ricerca, proseguono gli eventi organizzati dall’IRCCS per la quarta edizione della kermesse ricca di iniziative rivolte ai cittadini della provincia di Reggio e in particolare ai più giovani sul tema della Ricerca Scientifica in ambito biomedico e ai professionisti sanitari.

Nella giornata di domani, mercoledì 10 e giovedì 11 previsti altri appuntamenti. Sono in programma due Science Cafè, incontri a piccoli gruppi al Bar Rita del Santa Maria Nuova tra ricercatori e clinici con le associazioni sui temi della ricerca oncologica: mercoledì 10 sul Tumore al Seno, insieme a SENONALTRO (Ass. Lodini) e giovedì 11 sui tumori toracici con Le Amiche del CORE (Ass. Lodini).

Ancora mercoledì 10 dalle ore 14.30 a Palazzo Rocca Saporiti l’appuntamento formativo “Chi Ricerca Cura: sesso e genere contano?” dedicato a professionisti sanitari sull’approccio innovativo della Medicina di genere in ambiti quali la ricerca pre-clinica, psico-sociale e organizzativa.

Sempre mercoledì 10 alle 21 andrà in onda su Telereggio “13 anni di IRCCS: come la ricerca ha cambiato la cura a Reggio Emilia”, puntata speciale de Il Medico e il Cittadino registrata giovedì 4 aprile nell’Auditorium Credem che vedrà protagonisti 8 ricercatori dell’Istituto a raccontare i progetti in corso e le prospettive per di sviluppo della ricerca oncologica e non solo.

Giovedì 11 alle 17 al Parco Innovazione ci sarà “Arte e Scienza: dialoghi immaginari”, incontro aperto alla cittadinanza su prenotazione. Sul palco si svolgerà una chiacchierata tra la storica dell’arte e presidente AIBAT – Associazione Basedowiani e tiroidei Emma Balducci Gazzotti e Alessia Ciarrocchi, Coordinatrice del Laboratorio di Ricerca Traslazionale dell’IRCCS.

A chiudere la Settimana, sabato 13 aprile a Correggio alla Ludoteca Piccolo Principe a partire dalle 16.30 sarà offerta su prenotazione la lettura Piccoli scienziati per grandi scoperte… e altre fantastiche avventure, dedicata a bambini dai cinque anni in su.