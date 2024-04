Inizierà domani l’iniziativa promossa da Ennesimo Film Festival che, grazie anche e soprattutto alla partnership con Poste Italiane, permetterà alle famiglie del Distretto ceramico di votare per il Premio Città di Fiorano che riguarda la tematica Affari di Famiglia. Si tratta, in linea con quanto fatto nelle passate edizioni, di una selezione di sei cortometraggi che verranno completamente giudicati e premiati dai residenti. Ad essere centrale, come detto, è il tema della famiglia, con vari spunti di riflessione che saranno al centro della kermesse fioranese che andrà da domenica 28 aprile a domenica 5 maggio.

«Si tratta di un riconoscimento che Ennesimo Film Festival ha voluto istituire per consolidare il rapporto con la comunità e che negli anni ha proposto tante visioni di famiglia – chiosa il direttore artistico della kermesse fioranese, Federico Ferrari –. Se per l’antropologia la famiglia è un’istituzione fondamentale in ogni società umana, è evidente che lo sviluppo della stessa ha subito molti cambiamenti di significato. Ma come vengono raccontati dal cinema contemporaneo? La selezione di quest’anno ci propone diversi spunti di riflessioni: dalle difficoltà dovute ai flussi migratori, alle problematiche di salute mentale e fisica, dalle distopiche possibilità offerte da internet fino al rapporto genitore e figlio. Un percorso tra i nuclei familiari contemporanei e le complessità che ogni giorno ci ritroviamo ad affrontare alla continua ricerca di un happy ending».

Nella cartolina ideata dallo staff di Ennesimo Film Festival e distribuita da Poste Italiane a 20mila famiglie del distretto ceramico, si trovano tutte le indicazioni per prendere visione dei sei cortometraggi in gara. Attraverso un apposito Qr code, si potrà accedere a una pagina internet in cui è contenuta la selezione artistica proposta. Terminata la consultazione, sarà possibile votare il proprio cortometraggio preferito. Il vincitore sarà annunciato durante la cerimonia di premiazione prevista domenica 5 maggio dalle 21 al teatro Astoria di Fiorano Modenese. In gara anche un cortometraggio made in Italy: “Frammenti” di Andrea Casadio. A contendere il premio saranno la regista americana Lisa Cole, con “Bienvenidos a Los Ángeles”, la tedesca Ella Knorz con “Daddy”, “Last Call” di Harry Holland, fratello dell’attore Tom Holland, “Mira Nino” dello spagnolo Sergio Avellaneda Belmonte e “The Ride” di Tara Aghdashloo.