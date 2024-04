Nella serata di ieri, giovedì 11 aprile, operatori della Squadra Volante di Reggio Emilia sono intervenuti presso una casa di residenza per anziani di via Beethoven, a seguito di una segnalazione, pervenuta alla Sala Operativa, di alcuni soggetti sospetti che stazionavano nelle vicinanze.

Giunti sul posto, gli agenti notavano la presenza di un gruppetto composto da 5 ragazzi da cui proveniva un odore di presumibile sostanza stupefacente, che convinceva gli operatori a effettuare dei controlli. Durante le verifiche uno dei soggetti, un 18enne italiano, incensurato, iniziava a sbracciare e a colpire gli agenti tentando di darsi alla fuga. Dopo qualche attimo di concitazione, il giovane veniva bloccato all’altezza di via Fontanesi e neutralizzato.

Immediate le attività di perquisizione del soggetto, sia personale che domiciliare, con quest’ultima che permetteva di rinvenire, all’interno della sua abitazione appunto, sostanza stupefacente del tipo marijuana e hashish per un peso complessivo di circa 112 grammi.

Condotto in Questura e al termine degli opportuni accertamenti di rito, il 18enne è stato deferito in stato di libertà per le ipotesi di reato di Resistenza a Pubblico Ufficiale e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio mentre la droga rinvenuta è stata posta sotto sequestro.