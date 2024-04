In prima visione su Sky, martedì 16 aprile, un nuovo ed imperdibile episodio di “Una gita fuoriporta”, la serie tv original dedicata all’esplorazione di città e borghi del nostro Bel Paese.

Il programma aprirà le porte a uno straordinario viaggio attraverso l’intero territorio sassolese, un itinerario insolito che ci condurrà dal centro storico alle numerose attrazioni del comprensorio, promettendo uno sguardo ravvicinato a gioielli culturali e storici che caratterizzano questo comune emiliano.

Nell’episodio ambientato a Sassuolo David Romano, conduttore e giornalista del programma tv, si impegnerà nella scoperta degli aspetti più autentici e turistici: dal celebre Palazzo Ducale all’imperdibile tappa nel Castello di Montegibbio.

Questa destinazione, con le sue colline, parchi e giardini ben curati, ci guiderà attraverso i luoghi più suggestivi come il rinnovato Teatro Carani e le antichissime Terme della Salvarola; non mancherà un’ampia parentesi di gusto con le numerose eccellenze locali enogastronomiche.

Hanno partecipato all’episodio: Massimo Malagoli Assessore al Commercio; Alessandra Necci Direttrice Gallerie Estensi; Luca Silingardi – Storico dell’arte; Gabriella Gibertini Terme della Salvarola; Claudia Borelli Presidente della Fondazione Teatro Carani; Fabrizio Abbati Direttore Teatro Carani; Enrico Rinaldi Circolo Boschetti Alberti; Elisa Toni Circolo Boschetti Alberti; Gypsinduo & BiFolk.

Ndr a fine produzione David Romano:

“Scoprire Sassuolo è come immergersi in una gemma preziosa custode di grandi storie e personaggi. Maestoso è il Palazzo Ducale, ma non solo. Ho trovato una città davvero molto accogliente e ricca di sfumature culturali e turistiche per tutta la famiglia”.

Da Sassuolo alla Svezia, grazie alla nuova rubrica dedicata alla sostenibilità e transizione energetica in collaborazione con AIRA, azienda svedese leader nel settore delle tecnologie per l’energia pulita.

AIRA ha debuttato sul mercato italiano a novembre 2023 con l’intento di rivoluzionare il settore del riscaldamento domestico, proponendo strumenti in grado di generare energia pulita, ridurre le emissioni di CO2 e abbattere significativamente i costi energetici.

In questo primo appuntamento ospiteremo Mats Ulriksson, Executive Chairman Aira Italia.

L’appuntamento è quindi fissato per martedì 16 aprile alle 22.00 circa, su tutte le piattaforme disponibili unendo il mondo della TV lineare e on demand a quello digitale:

Sky canale 222

Canale 60 Terrestre Sport Italia (tasto rosso del telecomando)

Canale 259 nuovo digitale terr. HbbTV

Live streaming su it (Portale di Tiscali Italia)

On demand sul sito it

Una gita fuoriporta si conferma come uno dei principali programmi televisivi dedicati ai viaggi e al lifestyle italiano, un approccio sempre più trasversale con consigli e spunti per creare la migliore esperienza di viaggio, che sia esso un weekend emozionale, rilassante, avventuroso o di scoperta.

Sassuolo ci aspetta, siete pronti a partire per Una gita fuoriporta?!

