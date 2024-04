Più Europa e la lista civica Formigine Città in Movimento correranno assieme alle prossime elezioni amministrative dell’8-9 giugno a sostegno della candidatura di Elisa Parenti a sindaco di Formigine.

Gli ultimi dieci anni hanno rappresentato per Formigine un modello di ottima amministrazione. La giunta uscente guidata da Maria Costi ha conseguito importanti successi per la comunità formiginese, un’eredità importante che crediamo Elisa Parenti saprà raccogliere e portare avanti con spirito di continuità ma anche con l’ambizione di portare Formigine verso nuovi traguardi.

“Formigine è una città viva e accogliente, che gode di un benessere diffuso, frutto di una politica attenta e di una gestione oculata delle risorse. Ma è soprattutto una città giovane ed europea. Queste caratteristiche sono per noi un patrimonio fondamentale da preservare e coltivare.”

Si tratta di un impegno, quello per un’Italia moderna pienamente integrata nel contesto dell’Unione Europea, che da sempre appartiene al Dna di più Europa, e che sul territorio Formiginese vede in campo la lista civica “Formigine città in Movimento”. Per questo sentire comune, evidenziato anche dall’adesione dell’assessore Corrado Bizzini, tra i fondatori della lista, all’appello lanciato da Emma Bonino per gli Stati Uniti d’Europa, abbiamo deciso di unire le forze in occasione delle elezioni del prossimo 8 e 9 giugno” affermano Pietro Borsari e Tommaso Rotella, portavoce e presidente del gruppo provinciale di Più Europa.

Bizzini, capolista della lista civica, ci tiene a ricordare che Formigine da anni è gemellata con comuni europei, da sempre Formigine vede nell’Europa il futuro per le nuove generazioni. Con questo patto fatto con +Europa crediamo di dare la possibilità a tutti quei giovani che si sentono europei e che vogliono dire la loro. 8 e 9 giugno avranno la possibilità tramite la lista “città in movimento” e +E di essere protagonisti

Il candidato sindaco dichiara che con questo nuovo ingresso in coalizione in appoggio alla civica “città in movimento” da ancora più forza al progetto europeista che l’attuale amministrazione sta proseguendo con l’intento di implementare le attività dell’ufficio Europa che già ottengono ottimi risultati Ringrazio Pietro e Tommaso per il loro sostegno sempre + Formigine, sempre + Europa