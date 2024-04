Sereno o poco nuvoloso salvo deboli velature in transito, scarsamente consistenti. Possibili banchi di nebbia o foschia in mattinata sul ferrarese e ravennate in sollevamento. Temperature minime intorno a 12/13 gradi; massime in ulteriore lieve aumento, superiori alla media stagionale, comprese tra 24 e 26 gradi; lievemente inferiori sulla costa. Venti inizialmente deboli variabili, tendenti a disporsi dai quadranti meridionali dal pomeriggio. Mare calmo o poco mosso.

(Arpae)