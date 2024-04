«Un percorso diviso in due tappe pensato per tutte le persone desiderose di avvicinarsi al mondo della musica classica, ma che ritengono di non possedere abbastanza conoscenze per apprezzarla pienamente»: il compositore, direttore e performer Gaetano Nenna introduce Viaggi sonori per orecchie curiose, che martedì 16 e 23 aprile, con inizio alle ore 23, proporrà alla Casa delle Storie, spazio curato a Reggio Emilia dal Teatro dell’Orsa.

«Attraverso ascolti guidati, momenti di discussione, domande e risposte, e attività interattive, esploreremo insieme le strutture e gli elementi che compongono un brano musicale, affrontando alcune delle pagine più significative del repertorio antico e moderno,

dalle radici storiche alle espressioni più contemporanee» aggiunge l’artista «Non è richiesta alcuna conoscenza musicale pregressa; questi incontri sono aperti a tutte e tutti».

Gaetano Nenna. Musicista eclettico, è compositore, direttore e performer. Fa parte del Teatro dell’Orsa di Reggio Emilia come compositore e performer. Formatosi presso i Conservatori di Reggio Emilia e Parma e presso il Royal College of Music di Londra, si è esibito come compositore e musicista in ambito nazionale e internazionale. È stato docente presso il Conservatorio di Reggio Emilia. È direttore del Coro Interculturale di Reggio Emilia e dell’Orchestra Adagio e Furioso.

Quota di partecipazione: 15 € un incontro, 25 € due incontri.

Info e iscrizioni: messaggio WhatsApp al numero 351 548 2101.

La Casa delle Storie si trova in via Sergio Beretti 24/d a Reggio Emilia.

Info su Gaetano Nenna: https://www.gaetanonenna.com/.

Info sul Teatro dell’Orsa: https://www.teatrodellorsa.com/.