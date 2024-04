Dopo la partita contro il Milan terminata con un pareggio, l’allenatore del Sassuolo Davide Ballardini ha rilasciato alcune dichiarazioni sia alle televisioni che in sala stampa. La sintesi del suo pensiero è riassumibile in alcuni passaggi in cui il mister romagnolo ha definito quella appena disputata, una buona gara da parte dei suoi.

“Siamo stati un po’ frenetici nella gestione della palla, ma non penso a punti persi o guadagnati. Bisogna fare queste ultime partite con l’atteggiamento che è stato quello giusto”.

A chi gli ha chiesto poi se pensa alla classifica e ai calcoli per una eventuale salvezza ha risposto:

“Pensiamo a una partita alla volta, ci prepareremo alla partita col Lecce. Dovremo fare una grande partita per meritarsi quello che vogliamo ottenere”.

In merito alla sostituzione di Toljan avvenuta su richiesta del giocatore nei primi 10 minuti di gara, così il Mister:

“Ha sentito un fastidio credo al bicipite, già avvertito nel riscaldamento e ha detto che ce la faceva, ma ora non so dire l’entità dell’infortunio occorre fare i dovuti accertamenti”.

Su quale possa essere la ricetta giusta per il traguardo che il Sassuolo spera di raggiungere il Mister ha dato il suo pensiero:

“Per me dipende da noi: se siamo più bravi e possiamo esserlo, noi ci toglieremo delle soddisfazioni, se invece non siamo più bravi vuol dire che meritiamo di prendere degli schiaffi. Abbiamo le qualità, anche a livello di impegno, per fare ancora meglio”.

Claudio Corrado