A due mesi dalle elezioni comunali, il candidato Sindaco Cristiano Gugliucci, si dice soddisfatto del percorso intrapreso fino ad ora. “Ho coinvolto tante persone che mi hanno supportato e che hanno lavorato seriamente e con grande dedizione al mio programma elettorale. Molte di queste parteciperanno con il supporto della Lista Civica ‘Per Sassuolo – Programma Rilancio’ come Candidati Consiglieri.

Ci siamo fatti conoscere attraverso le varie manifestazioni e raccolte fondi a favore delle varie associazioni. Abbiamo parlato con tantissime persone di Sassuolo e siamo pronti a dare voce a tutti perché attraverso il dialogo abbiamo ben compreso le reali esigenze dei nostri concittadini. Due anni di studi, approfondimenti e soluzioni concrete che saranno messe a disposizione dei sassolesi. Venerdì scorso ho distribuito personalmente i volantini della mia campagna elettorale ai negozianti del centro e nei prossimi giorni li distribuirò nella periferia. Con grande dispiacere ho raccolto tantissime lamentele nei confronti dell’attuale amministrazione, assente e svogliata nel prendere seriamente posizione. Troppe criticità e tanti problemi irrisolti vengono rimandati e il malcontento continua a crescere. Menani, Sindaco di Sassuolo, Mesini e Macchioni già facenti parte del Consiglio hanno partecipato e collaborato alla gestione di questa amministrazione. Il vero cambiamento, il vero volto nuovo sono io. Ho seguito dall’esterno a stretto contatto con i cittadini la mala gestio di questo Comune e credo quanto mai che ci sia l’esigenza di cambiare, ma nel vero senso della parola. Non possiamo rassegnarci. Abbiamo il dovere di crederci tutti insieme senza doverci accontentare delle stesse persone che fino a qui ci hanno governato. O si cambia o si resta fermi al palo. Sindaco, consiglieri e amministrazione comunale hanno trascurato la nostra città, le esigenze economiche delle famiglie in difficoltà, le attività commerciali, le associazioni di volontariato e quelle sportive che si prodigano per i nostri ragazzi e che chiedono aiuto con interventi urgenti per poter sopravvivere. Troppo tempo perso a trovare colpevoli e fino ad ora poche soluzioni sul tavolo. Un Appello lo rivolgo ai sassolesi “Ma veramente tornereste a votare chi vi ha deluso?” Lista Civica Per Sassuolo – Programma Rilancio, è la volontà reale che ci porta al cambiamento. Mi hanno chiesto di entrare in coalizione con i vari Partiti e Liste Civiche, ma con grande coraggio e con grande senso di responsabilità ho deciso di andare avanti da solo. Nessun programma concreto si avvicinava alla mia reale voglia di cambiare un’intera città. Il mio senso civico mi ha convinto ad andare avanti da solo. Sono tributarista ed ho un lavoro che mi ha regalato tantissime soddisfazioni negli anni e non intendo lasciarlo solo per potermi insediare negli uffici comunali, la mia vera volontà è quella di prendere il timone e guidare nella giusta direzione le sorti di Sassuolo. Sono pronto al cambiamento, la mia coscienza me lo impone”, conclude Cristiano Gugliucci.