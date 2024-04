Domenica mattina sono state inaugurate due aree di biodiversità nei parchi di via Parini e via Giotto, alla presenza del sindaco Francesco Monica e dell’assessore all’ambiente Marco Rosselli.

L’iniziativa rientra nella settimana ecologica 2024 di Castelnovo realizzata dall’amministrazione con la collaborazione di Aess, dei Cittadini Ecoattivi e delle scuole del comune.

In pratica una parte del prato, delimitata e segnalata con appositi cartelli, sarà lasciata crescere in modo spontaneo e non sarà soggetta a sfalcio. Questo permetterà alle specie arboree di giungere a fioritura e alla successiva auto-semina, favorendo sia il proliferare delle specie vegetali stesse che la vita di vari insetti (impollinatori e non) e animali.

La mattinata è poi proseguita con un plogging di comunità a cui hanno partecipato bambini e genitori in direzione del centro. L’arrivo è stato alla Fiera dei Cavalli dove era presente un banchetto informativo dei Cittadini Ecoattivi con alcuni volontari.