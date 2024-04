Ormai da diversi giorni è iniziata l’Italian Motor Week e il prossimo weekend si appresta a portare tre importanti eventi anche a Fiorano Modenese. Intanto annunciamo che sabato 20 aprile dalle 16.00 è prevista l’apertura al pubblico del circuito minicar Jody Scheckter in via Antica Cava 2 con possibilità – se muniti di modellino – di utilizzo della pista. Il circuito rappresenta un’eccellenza, dotata anche di 3 decoder per rilevamento di giri e intertempi, collegati al sito MyLaps. È organizzata anche una visita guidata al circuito e alla pista di Slot Cars (con possibilità di utilizzo).

Il giorno seguente, domenica 21 aprile a partire dalle ore 10.00, Piazza Ciro Menotti sarà la meta dei motociclisti più appassionati del territorio, che potranno rivedere in esposizione alcuni modelli con i loro piloti, uomini che hanno scritto la storia del motociclismo. Alle ore 11.00 il giornalista Leo Turrini intervisterà diverse personalità: il tre volte campione iridato Luca Cadalora; i piloti fioranesi Gabriele Debbia (vincitore di un campionato europeo), Emanuele Balestrazzi e Giovanni Alberghini, protagonisti nei diversi campionati italiani e mondiali di categoria; il meccanico Tiziano Valentini, artefice del movimento motociclistico fioranese. Saranno presenti anche le moto con le quali hanno gareggiato, oltre alla “Gilera 250” usata dal compianto Marco Simoncelli. In caso di maltempo l’evento si terrà al Teatro Astoria.

Sempre domenica 21 aprile, all’interno del festival ludico SpezzaCon e in collaborazione con PLAY festival del gioco, presso Piazza Falcone e Borsellino a Spezzano, il creatore di uno dei più famosi giochi da tavolo sulle corse automobilistiche sarà presente come ospite e con lui anche il co-autore Vektorace. Sarà un’occasione per far conoscere anche il mondo dei motori e delle corse attraverso il campionato mondiale del boardgame che proprio i creatori hanno deciso di svolgere a Fiorano. A tutti i presenti verrà dato un coupon di sconto per il gioco da tavolo automobilistico.