Si rinnova sabato 20 e domenica 21 aprile dalle 9 alle 19 in piazza Calcagnini a Formigine Obiettivo Zero, manifestazione di alto valore civico volta a sensibilizzare soprattutto i più giovani sulle responsabilità e le implicazioni legate alla guida e alla sicurezza stradale.

L’evento, giunto alla terza edizione, è organizzato dall’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada e sarà inaugurato, sabato alle ore 10, con un saluto delle autorità alla presenza del Procuratore Luca Masini. Seguirà un incontro del Procuratore alle scuole superiori Muratori San Carlo, Guarini, Ferrari, Morante, Baggi e Volta.

Nel corso della due giorni saranno presenti in piazza la Polizia Locale, con mezzi, personale e strumenti, Polizia Stradale, con anche un truck attrezzato per test pratici, Carabinieri, Vigili del Fuoco e Polizia Provinciale di Modena con auto di rappresentanza e moto di pattuglia, camper Ausl con ambulatorio mobile dipendenze, esposizione airbag per motociclisti. Sarà possibile inoltre effettuare prove su mini circuito con biciclette a cura della US Formiginese e simulazione realistica di sinistro, salvataggio, soccorso e rilievo, simulazione crash contro il manichino di un motociclista con airbag e dimostrazione pratica di agenti a quattro zampe dell’unità cinofila antidroga.

I bambini che parteciperanno con la loro bicicletta potranno ricevere la loro prima patente di guida. Presente anche il tappetone didattico della Polizia Locale di Formigine e uno stand di gnocco fritto.