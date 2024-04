Nel decorso fine settimana, i Carabinieri del Comando Provinciale di Modena hanno eseguito diversi servizi di controllo del territorio, incentrati sulla prevenzione dei reati contro il patrimonio e sul rispetto delle norme del Codice della Strada, ambito quest’ultimo inteso a limitare la sicurezza degli utenti da condotte di guida di persone sotto l’effetto di alcol o di stupefacenti.

A Sassuolo i militari dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia procedevano al controllo di un’autovettura il cui andamento risultava incerto, e pertanto sottoponendo alla verifica dell’alcol test il conducente. L’uomo, un 54enne, all’esito palesava un tasso alcolemico, ripetuto in due sessioni come previsto dalla normativa, di 2,40 G/L alla prima prova e di 2,36 alla seconda prova, evidenziando dunque un evidente stato di ebbrezza alcolica.

L’interessato veniva dunque denunciato in stato di libertà per la guida in stato di ebbrezza, e quali sanzioni accessorie subiva il ritiro della patente e il sequestro del veicolo ai fini della confisca.