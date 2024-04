Giovedì 18 aprile 2024 ore 15 presso SpazioF a Modena (via Emilia Centro 283/C) si terrà l’incontro “L’impresa sociale nel quadro dell’economia sociale europea. Da Modena, l’esperienza di Arca Lavoro” promosso dall’associazione Porta Aperta – da cui è nata l’impresa sociale Arca Lavoro – e Confcooperative Terre d’Emilia. L’appuntamento si apre con i saluti di Matteo Tiezzi, presidente della Fondazione di Modena, e di Matteo Manzoni, direttore generale Confcooperative Terre D’Emilia; interverranno Alberto Caldana, presidente Arca Lavoro, Luca Barbari, CdA Arca Lavoro e Paolo Pezzana, consulente e formatore per associazioni, enti pubblici e aziende private, con specializzazione per le azioni partecipate di sviluppo comunitario e di territorio.

L’obiettivo dell’incontro è ragionare sull’importanza, oggi, dell’impresa sociale anche come luogo di collaborazione tra mondo profit e terzo settore, a partire dall’esperienza modenese di Arca Lavoro, vincitrice nel 2019 del premio Make Your Impact di Fondazione di Modena, impresa sociale nata nel 2018 in città con l’intento di creare opportunità di lavoro nell’ambito dell’economia del riuso e favorire l’inserimento lavorativo di persone che vengono dal mondo dei senza dimora, migranti e, in generale, persone in situazioni di fragilità sociale.

«La Commissione Europea – spiega Alberto Caldana, presidente di Arca Lavoro – ha approvato recentemente il Piano d’azione europeo per l’economia sociale a cui saranno destinate risorse importanti e riteniamo che sia altrettanto importante che il territorio modenese costruisca un ecosistema capace di attrarre questi finanziamenti. I dati ci dicono che, a livello nazionale, c’è stato un forte sviluppo delle imprese sociali non cooperative; nella nostra città, quelle non cooperative sono ancora poche e potrebbero svolgere una significativa funzione di punto di incontro tra mondo profit e terzo settore».

Gradita conferma di partecipazione a segreteria@fondazionedimodena.it