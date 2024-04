Gruppo in crescita quello delle ragazze reggiane del nuoto sincronizzato Propaganda, che hanno partecipato prima all’8° “Trofeo SwimFit Open” e poi al 4° “Trofeo Uisp Sincro Esordienti” e 5° “Trofeo Uisp Sincro Insieme”, svoltisi tutti e tre a Ravenna, nella piscina comunale G. Gambi.

La manifestazione “SwimFit” ha visto coinvolte quasi 700 atlete e atleti, tra i 6 ed i 25 anni, appartenenti a 22 società provenienti da 5 regioni italiane diverse, che si sono esibiti, a ritmo di musica, in 305 esercizi totali. Reggiana Nuoto ha conquistato il 2° posto con la squadra “Esordienti A”, con il punteggio di 51,80, e il 3° con la squadra “Esordienti B” (40,43 punti). La squadra “Ragazze” è arrivata a un passo dal podio, ottenendo il 4° posto in classifica su 17 squadre partecipanti (59,07 punti). Il Solo Juniores (Zanoni) ha ottenuto il 9° posto; il Duo Juniores (gemelle Petruzzella) il 13°; l’altro Duo Juniores (Bulzomì e Spagni) il 16°; e la squadra “Juniores” il 9°. Infine il Duo “Assolute” (Cocconcelli e Tarasconi) si è classificato 11°.

Buoni risultati per le giovani atlete di Reggiana Nuoto anche al 4° “Trofeo Uisp Sincro Esordienti” e 5° “Trofeo Uisp Sincro Insieme”, dove il Trio Esordienti B si è classificato al 2° posto (Ronzoni, Oppido, Benatti) e la squadra Esordienti A al 3° (Scotti, Moramarco, Tamelli, Paese A., Paese S., Vazzana, Esposito Marroccella). Hanno gareggiato anche: il Duo Esordienti A (Moramarco e Scotti); il Solo Esordienti B (Sassi); il Duo Esordienti B (Ronzoni e Teggi). Le Juniores hanno ripetuto gli esercizi portati allo “SwimFit”, con l’aggiunta di un Solo Juniores (Cocconcelli).

“In generale, per tutte le squadre, si è visto il lavoro che abbiamo continuato a fare – sottolineano le allenatrici Alessandra Geti, Giulia Balzi e Sara Branchetti -, perfezionando quello che non veniva, soprattutto con il gruppo Ragazze ed Esordienti A, allo ‘SwimFit’. A livello artistico abbiamo visto un po’ di grinta in più, maggior convinzione e carica nell’eseguire il balletto, rispetto alla classica esecuzione. Per quanto riguarda l’ultimo trofeo, era la prima volta che le Esordienti B portavano esercizi diversi rispetto alla squadra, che a livello mentale rende più sicure perché si è in gruppo, quindi sono state molto brave e ci hanno stupito per tutti gli esercizi che hanno portato e per come hanno affrontato la gara. Siamo molto fiere e orgogliose di tutte le ragazze, sono stati dei bellissimi trofei, che finalmente ci hanno ripagato di tutto il lavoro che abbiamo fatto”.