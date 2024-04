A Formigine, proseguono le riqualificazioni delle aree verdi, delle quali 470.069 mq adibite a parco. Sono da poco terminati i lavori nelle aree di via Panaro a Colombaro e Campi Macri di Magreta.

A Colombaro, dove già recentemente erano stati effettuati interventi di manutenzione del “castello”, sono state sostituite le attrezzature ludiche ormai obsolete e non recuperabili. Nel dettaglio, sono stati installati una nuova altalena in metallo, completa di una seduta a tavoletta e di una seduta a cestello per i bambini più piccoli, e un gioco a molla. L’area è stata pavimentata con piastre in granuli di gomma antitrauma.

A Magreta, dove nella seconda metà dell’anno sorgerà una palestra all’aperto per permettere a tutti di praticare sport in maniera gratuita, come già avvenuto in altre aree del territorio, sono presenti un’altalena doppia e dei giochi a molla. I lavori hanno portato alla rimozione e sostituzione del castello e all’installazione di una nuova pavimentazione antitrauma. Inoltre, è stato posizionato un gioco multifunzione con scivolo e rete di arrampicata.

Il costo degli interventi, comprensivo anche della riqualificazione del parco di Villa Emma a Formigine, che partirà nei prossimi giorni, è di 150mila euro.