Nuovo appuntamento, giovedì 18 aprile alle ore 21, presso la biblioteca “Paolo Monelli” di Fiorano Modenese, per il Gruppo di lettura del BLA. A condurre l’incontro, come di consueto, Alice Torreggiani, laureata a Verona in Editoria e Lingue straniere, specializzata in promozione della lettura e letteratura per ragazzi.

L’appuntamento di aprile è con “La ragazza del convenience store” un romanzo raffinato e commovente sulle pressioni sociali e la difficoltà di trovare il proprio posto nel mondo, scritto da Murata Sayaka, una delle più promettenti autrici giapponesi contemporanee.

Non è necessario aver già letto il libro per partecipare al Gruppo di lettura, è sufficiente portare con sé la propria passione per la letteratura, il desiderio di conoscere persone nuove attraverso i libri oppure la volontà di ascoltare esperienze e punti di vista diversi.

L’ingresso è libero e gratuito.

Gli appuntamenti del Gruppo di lettura si tengono al BLA, biblioteca, ludoteca e archivio del Comune di Fiorano Modenese. Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi alla biblioteca (tel. 0536833403 email: biblioteca@fiorano.it).