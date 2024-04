Appuntamento a mercoledì 17 aprile, ore 20:45, sala civica di Casa Corsini. Un’occasione per entrare nel vivo delle questioni relative alla macchina amministrativa locale, con un focus particolare sul consiglio comunale, con la partecipazione di Simone Scagliarini, professore ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico nell’Università di Modena e Reggio Emilia, con cui ci addentreremo nelle questioni tecniche della vita amministrativa dei comuni e Simona Baldaccini, ex consigliere comunale e capogruppo PD a Fiorano, che ci darà una testimonianza della sua esperienza in consiglio e delle motivazioni che l’hanno portata a questo impegno.

Potrai seguire la diretta streaming dell’incontro sul canale YouTube del circolo: https://www.youtube.com/watch?v=DcOmU5wIl8k

Troverai anche i video di tutti gli incontri precedenti del percorso del PIF.