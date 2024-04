Dopo il successo nella passata stagione di “Sherlock Holmes e il mistero di Lady Margaret”, Margherita Fumero torna protagonista al Teatro Dehon di Bologna insieme a Mauro Villata e Mario Bois, in scena dal 19 al 21 aprile, venerdì e sabato ore 21 e domenica ore 16, con la nuova avventura giallo-comica di Valerio di Piramo e Cristian Messina: “Sherlock Holmes 2 – Lady Margaret e il Sigillo Reale”, regia di Cristian Messina.

Ventidue gennaio 1901, Londra. Muore la Regina Vittoria, dopo aver regnato ininterrottamente per quasi 64 anni. Il legittimo erede, il figlio Edoardo, è impegnato in India a sedare una rivolta, quindi la successione è in pericolo, dato che c’è un gran numero di pretendenti pronti a scannarsi tra di loro pur conquistare il Trono del Regno Unito.

Dieci giorni prima della sua dipartita, la Regina Vittoria manda a chiamare Lady Margaret, sua unica amica, verso la quale nutre una sincera e profonda fiducia, e le affida la cosa più preziosa del regno: il Sigillo Reale, che dovrà custodire fino al ritorno di suo figlio Edoardo.

È di vitale importanza che tale Sigillo non cada in mani sbagliate, perché, se impresso sulla ceralacca di qualsiasi lettera, è capace di far aprire tutte le porte del Regno.

La commedia si svolge a Seven Kings, nella periferia di Londra, dov’è situata Old Artist, casa di riposo per vecchie glorie dello spettacolo; è infatti questo il luogo dove Lady Margaret alloggia insieme ad altri due ospiti, e che vedrà l’evolversi dell’intera vicenda.

Biglietti on-line disponibili sul circuito Vivaticket.

Teatro Dehon via Libia 59, Bologna – Tel. 051.342934 – www.teatrodehon.it