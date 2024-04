Presso la sede reggiana di SETA si è tenuta nei giorni scorsi la seconda edizione dello “Student Day”, l’iniziativa con la quale la società emiliana di trasporto pubblico apre le sue porte ed accoglie gli studenti delle scuole superiori del territorio, per presentare la propria struttura organizzativa ed informare sulle opportunità lavorative disponibili in azienda.

Questa edizione dello Student Day SETA ha avuto come protagonisti gli allievi del corso per “Operatore meccatronico dell’autoriparazione” della Fondazione Enaip “Don Agostini” di Reggio Emilia. I ragazzi, accompagnati da docenti e tutor, hanno potuto toccare con mano la complessa macchina organizzativa che consente di garantire ogni giorno ai cittadini l’erogazione del trasporto pubblico locale, un servizio che nel bacino provinciale di Reggio Emilia comporta l’organizzazione e la gestione del lavoro di circa 350 addetti e l’effettuazione di oltre 1.600 corse con quasi 300 mezzi.

Lo Student Day SETA non è però soltanto un progetto didattico-formativo che aiuta a scoprire il ‘dietro le quinte’ di un servizio pubblico essenziale, ma ha anche una concreta finalità occupazionale e professionale nei confronti degli studenti, dando vita ad una relazione tra l’azienda e gli istituti di istruzione del territorio che pone le basi per concreti sbocchi lavorativi una volta concluso il ciclo scolastico. Così è già avvenuto, ad esempio, presso la sede SETA di Modena: qui nel 2023 è stato realizzato il primo Student Day aziendale, che ha fruttato ad alcuni ragazzi usciti dai corsi in ambito automotive ed elettrotecnico dell’Edseg “Città dei Ragazzi” l’inserimento lavorativo nel settore Manutenzione, mediante un inquadramento di apprendistato professionalizzante retribuito al cui termine è garantita l’assunzione a tempo indeterminato.

Anche a Reggio Emilia la visita degli studenti ha toccato tutti i settori di SETA: dagli uffici amministrativi alla Centrale operativa, dall’officina alla carrozzeria, fino al reparto elettrotecnico ed alle aree dedicate al rifornimento, pulizia e rimessaggio degli autobus. In ogni settore non sono mancate le domande e le curiosità dei ragazzi, sinceramente interessati ad approfondire la conoscenza di un mondo che frequentano tutti i giorni da semplici fruitori e di cui hanno potuto scoprire l’articolata e multidisciplinare struttura organizzativa. Oltre alle informazioni di tipo tecnico (fornite dall’Ing. Luca Della Vedova, Responsabile Manutenzione di SETA e da Lorenzo Roncaglia, Supervisore Tecnico Organizzativo delle Manutenzioni SETA di Modena, Reggio Emilia e Piacenza), ai ragazzi sono state fornite ampie indicazioni in merito al percorso di inserimento lavorativo in azienda ed alle opportunità retributive e di carriera, grazie all’intervento di Monica Barbieri (Responsabile Gestione ed Amministrazione del Personale), che ha illustrato anche le importanti agevolazioni ed azioni di welfare disponibili per i dipendenti.

“L’incontro diretto in azienda con gli studenti è un progetto al quale SETA tiene particolarmente – ha dichiarato Alberto Cirelli, Presidente della società emiliana di trasporto pubblico – in quanto da un lato ci consente di far conoscere meglio ai principali fruitori del servizio la nostra realtà organizzativa, e dall’altro costituisce uno degli strumenti in cui è articolata la nostra attività di recruiting. SETA è un’azienda solida (siamo la seconda azienda del settore in regione e tra le prime venti in Italia), attenta alla qualità del servizio erogato ed alla qualità del lavoro dei suoi addetti. Investiamo ogni anno milioni di euro in nuovi mezzi e dotazioni tecnologiche, ma vogliamo investire sempre di più anche nel capitale umano. Per questo ci rivolgiamo a persone giovani e motivate, che possono trovare nella nostra azienda una prospettiva lavorativa naturale per il loro percorso di studi: offriamo un percorso di vera crescita professionale e personale, grazie al quale potranno ricoprire posizioni di rilievo per la nostra attività, sempre più strategica per la transizione ecologica e la crescita economica del Paese”.

Come ha poi sottolineato il dott. Simone Sassi, Responsabile servizi per il lavoro e Area adulti della Fondazione Enaip Don Agostini: “Lo scambio di esperienze e l’avvio di collaborazioni con aziende del territorio è fondamentale per assicurare ai nostri studenti un miglior inserimento nel mondo del lavoro. Fondazione Enaip è senz’altro disponibile a sviluppare un rapporto di collaborazione con un’azienda come SETA, dove grazie alla sua articolata e qualificata struttura operativa i giovani possono trovare concrete prospettive di crescita professionale. Inoltre, rispetto a realtà aziendali di minori dimensioni, offre importanti garanzie di solidità ed affidabilità anche per quanto riguarda tutele e benefit a favore dei lavoratori”. Il Direttore di Enaip Alessandro Sacchi ha ringraziato SETA “Per aver permesso ai nostri ragazzi di conoscere una importante realtà di trasporto pubblico e le opportunità di inserimento lavorativo. La relazione tra la Formazione Professionale e le aziende è infatti un elemento fondamentale per consentire ai ragazzi di acquisire una preparazione professionale adeguata alle necessità delle imprese. In questo contesto si inserisce il rapporto di collaborazione di Fondazione Enaip Don Agostini con SETA, che ci auspichiamo possa proseguire in modo proficuo nell’elemento comune che ci unisce fornendo, in modi diversi, un servizio essenziale ai cittadini del nostro territorio”.