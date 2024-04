La Polizia di Stato, nel tardo pomeriggio di sabato, ha soccorso lungo l’autostrada A13 Bologna – Padova, un uomo intenzionato a buttarsi dal cavalcavia. Nello specifico, una pattuglia della Sottosezione di Malalbergo – Altedo, durante il normale giro di vigilanza stradale notava dal cavalcavia numero 11, all’altezza del Comune di Bentivoglio, un giovane di nazionalità straniera che aveva scavalcato la balaustra e si stava sporgendo verso la carreggiata autostradale con l’intento di buttarsi di sotto.

Con grande spirito di iniziativa, il capo pattuglia segnalava via radio di interrompere il traffico veicolare su entrambe le carreggiate, mentre l’autista, con altrettanta prontezza, scalava la ripida salita a fianco del cavalcavia per raggiungere il giovane con intenti suicidi.

Gli agenti si adoperavano con impegno per convincere l’uomo a desistere, infatti, un operatore instaurava un dialogo con lo stesso per guadagnare il tempo necessario affinché il collega potesse raggiungere in cima al cavalcavia l’uomo, che continuava a sporgersi sempre più pericolosamente. Solo grazie alla paziente mediazione degli agenti e di un ciclista di passaggio, il giovane finalmente si convinceva a rientrare dalla balaustra del cavalcavia per mettersi in salvo.

In seguito il giovane, un ventiduenne, raccontava agli Agenti di aver sofferto una recente delusione amorosa che l’aveva spinto a tentare quel gesto estremo. Successivamente dopo essere stato soccorso dal personale del 118, chiamato dalla centrale operativa autostradale, veniva trasportato per sicurezza all’Ospedale di San Giovanni in Persiceto.