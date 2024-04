Presentazione di libri, una mostra, uno spettacolo e il tradizionale corteo commemorativo: prende avvio da giovedì 18 aprile il calendario di iniziative messe a punto dall’Amministrazione di Vignola, in collaborazione con le associazioni del territorio, in occasione del 25 aprile, Festa della Liberazione del Paese dal dominio nazi-fascista.

Giovedì 18 aprile, alle ore 20.30, presso la Biblioteca Auris di Vignola, i giornalisti Miria Burani e Stefano Ferrari presentano il loro libro dal titolo “Pasolini e Marzabotto” e il docufilm “Il prezzo da pagare. L’evento è organizzato dalla Libreria dei Contrari e dall’Università popolare Natalia Ginzburg con la collaborazione di Anpi, Mezaluna, Circolo Paradisi e Archeo e Arte.

Lunedì 22 aprile, alle ore 18.00, presso la Sala consiliare del Municipio di Vignola, Aldo Biondi e Lauro Seriacopi della Fondazione Don Milani presentano il libro “Costituzione e Resistenza” che illustra due sentieri della memoria di accesso alla scuola di Barbiana di Don Milani. L’iniziativa è organizzata dall’Università popolare Natalia Ginzburg in collaborazione con Anpi e Mezaluna.

Da martedì 23 aprile a domenica 28 aprile, in Sala consiliare, sarà allestita la mostra sulla II guerra mondiale a Vignola “Vincere! E vinceremo! – la guerra a casa nostra” a cura di Mezaluna, Anpi e Università popolare Natalia Ginzburg. La mostra sarà visitabile tutti i giorni dalle ore 17.00 alle ore 19.00 e mercoledì 25, sabato 27 e domenica 28 aprile anche la mattina dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

Giovedì 25 aprile, alle ore 9.00, è in programma la messa nella Chiesa plebana alla presenza dei gonfaloni e dei labari delle associazioni combattentistiche. Alle ore 9.45, in piazza Garibaldi, il ritrovo per autorità, cittadini e associazioni e formazione del corteo che si muoverà per la deposizione delle corone alle lapidi in memoria dei caduti accompagnato dalle note della Banda di Marano, con arrivo nel parco del Municipio dove si terranno i saluti istituzionali.

Infine, sempre giovedì 25 aprile, dalle 19.00, presso la piscina di Vignola, “Scrittura su tela” organizzato da Anpi e alle 21.30 “Senza patria” Nomadi Cover band, concerto live gratuito, in collaborazione con Olimpia Vignola e Giùinpiscina.